Hajduk otkrio plan priprema: Poljud, Bled i tri provjere prije kvalifikacija za Europsku ligu

Hajduk će u ponedjeljak, 15. lipnja, početi pripreme za novu sezonu 2026./2027. Trener Gonzalo Garcia okupit će momčad na Poljudu, gdje će “bili” odraditi prvi tjedan priprema, uvodna testiranja i prve treninge uoči sezone koja za splitski klub počinje vrlo rano. Hajduk će već 9. srpnja igrati prvu utakmicu kvalifikacija za Europsku ligu, pa Garciju i sportski sektor čeka gust raspored. Momčad treba podignuti formu, posložiti kadar i spremno dočekati europski start koji može značajno usmjeriti cijelu jesen.

Nakon prvog tjedna rada u Splitu, Hajduk će 22. lipnja otputovati na Bled, koji će i ove godine biti baza za središnji dio priprema. Na istoj je lokaciji splitska momčad boravila i prošlog ljeta, također pod vodstvom Urugvajca. U Sloveniji će Hajduk ostati do 1. srpnja, nakon čega se vraća na Poljud i nastavlja s treninzima do prve službene utakmice sezone.

Igrači koji su imali reprezentativne obveze priključit će se pripremama 18. lipnja, dok će Bruno Durdov i Roko Gabrić doći kasnije, nakon završetka nastupa hrvatske U-19 reprezentacije na Europskom prvenstvu u Walesu.

U sklopu središnjeg dijela priprema Hajduk je zasad dogovorio tri prijateljske utakmice, uz mogućnost da klub naknadno dogovori još jednog suparnika. Prvi susret na rasporedu je 23. lipnja protiv Shkendije iz Sjeverne Makedonije, koja je prošlu sezonu završila na drugom mjestu prvenstvene ljestvice.

Radomlje: Prijateljska utakmica Rukh Lavov - Hajduk | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Četiri dana kasnije, 27. lipnja, "bili" će igrati protiv Čerkasija, drugoplasirane momčadi ukrajinskog prvenstva, a pripreme na Bledu zaključit će 1. srpnja utakmicom protiv Celja, aktualnog prvaka Slovenije. Sve pripremne utakmice klub će izravno prenositi na HDTV kanalu.

Još nije poznato s kakvim će kadrom Garcia krenuti u Sloveniju. Hajduk je zasad potvrdio odlaske Ismaela Dialla i Anthonyja Kalika, a od novih igrača stigao je Etnik Brruti. Blizu potpisa je i Egipćanin Ahmed Kouka, no još nije sve finalizirano. U kuloarima se spominje još nekoliko imena zanimljivih klubu s Poljuda, a pred sportskim direktorom Robertom Grafom i Garcijom sada je najvažniji posao slaganja momčadi za novu sezonu.

Raspored utakmica:

23.06. Shkendija - Hajduk

27.06. LZN Čerkasi - Hajduk

1.07. Celje - Hajduk