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Hajduk ovim podatkom protiv Pafosa oduševio cijelu Europu

Piše Issa Kralj,
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Hajduk ovim podatkom protiv Pafosa oduševio cijelu Europu
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Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hajduk je s mladom ekipom srušio Pafos 2-0 i zgrabio prednost za Cipar, a Garcia je potezom oduševio Europu

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Hajduk je pred domaćim navijačima na Poljudu pobijedio Pafos (2-0) u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige te s prednosti očekuje uzvratni susret na Cipru. Međutim, trener Gonzalo Garcia napravio je nešto što je malo tko uspio u Europi. 

Naime, na dan kada je Hajduk igrao protiv Pafosa,  sveukupno 18 momčadi igralo je prvu utakmicu drugog pretkola Europe, a splitska momčad posebno se istaknula po jednom podatku. Početna postava Hajduka bila je prosječno stara samo 24,3 godine te je samo moldavski Šerif na terenu imao mlađu momčad. 

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Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu
Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prvih 11 Šerifa imalo je prosjek godina nešto manje, točnije 23,5 godina, ali je kod kuće doživjela težak poraz od Maccabija iz Tel Aviva 5-0. Zanimljivo, protivnici Splićana bili su  najstarija momčad te večeri s prosjekom godina od  28,9 godina, odnosno kada se izračuna razlika između dvije protivničke momčadi, ona iznosi 4,6 godina po igraču.

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Hajduk je u prvoj utakmici do važne pobjede došao golovima Michelea Šege i Darija Melnjaka, a uzvratni susret na Cipru na rasporedu je u četvrtak 30. srpnja od 20 sati. 

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Komentari 14
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