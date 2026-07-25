Hajduk ovim podatkom protiv Pafosa oduševio cijelu Europu

Hajduk je pred domaćim navijačima na Poljudu pobijedio Pafos (2-0) u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige te s prednosti očekuje uzvratni susret na Cipru. Međutim, trener Gonzalo Garcia napravio je nešto što je malo tko uspio u Europi.

Naime, na dan kada je Hajduk igrao protiv Pafosa, sveukupno 18 momčadi igralo je prvu utakmicu drugog pretkola Europe, a splitska momčad posebno se istaknula po jednom podatku. Početna postava Hajduka bila je prosječno stara samo 24,3 godine te je samo moldavski Šerif na terenu imao mlađu momčad.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prvih 11 Šerifa imalo je prosjek godina nešto manje, točnije 23,5 godina, ali je kod kuće doživjela težak poraz od Maccabija iz Tel Aviva 5-0. Zanimljivo, protivnici Splićana bili su najstarija momčad te večeri s prosjekom godina od 28,9 godina, odnosno kada se izračuna razlika između dvije protivničke momčadi, ona iznosi 4,6 godina po igraču.

Hajduk je u prvoj utakmici do važne pobjede došao golovima Michelea Šege i Darija Melnjaka, a uzvratni susret na Cipru na rasporedu je u četvrtak 30. srpnja od 20 sati.