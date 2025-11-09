Hajduk pobijedio, Dinamo opet izgubio. Evo koga kladionice vide favoritom za naslov prvaka

Hajduk je pobijedio Osijek, a Dinamo izgubio od Istre 1961. Nagnalo je to kladionice da promijene tečajeve oko naslova prvaka Hrvatske nakon 13. kola.

Prije ovog kola, koeficijent na Dinamo bio je 1,55, a sada iznosi 1,7. S druge strane, tečaj na Hajduk prije kola je postavljen na 2,5, a nakon pobjede nad Osijekom spušten je na 2,1.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Treći favorit je Rijeka, aktualni prvak, na čiji je naslov prvaka tečaj čak 150! Prije ovog kola i poraza od Varaždina bio je 100.

Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka

Dinamo - 1.70 (prije 1.55)

Hajduk - 2.10 (prije 2.50)

Rijeka - 150 (prije 100)