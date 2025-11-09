Treći favorit je Rijeka, aktualni prvak, na čiji je naslov prvaka tečaj čak 150! Prije ovog kola i poraza od Varaždina bio je 100
Hajduk pobijedio, Dinamo opet izgubio. Evo koga kladionice vide favoritom za naslov prvaka
Čitanje članka: < 1 min
Hajduk je pobijedio Osijek, a Dinamo izgubio od Istre 1961. Nagnalo je to kladionice da promijene tečajeve oko naslova prvaka Hrvatske nakon 13. kola.
Prije ovog kola, koeficijent na Dinamo bio je 1,55, a sada iznosi 1,7. S druge strane, tečaj na Hajduk prije kola je postavljen na 2,5, a nakon pobjede nad Osijekom spušten je na 2,1.
Treći favorit je Rijeka, aktualni prvak, na čiji je naslov prvaka tečaj čak 150! Prije ovog kola i poraza od Varaždina bio je 100.
Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka
- Dinamo - 1.70 (prije 1.55)
- Hajduk - 2.10 (prije 2.50)
- Rijeka - 150 (prije 100)
