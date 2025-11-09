Obavijesti

Hajduk pobijedio, Dinamo opet izgubio. Evo koga kladionice vide favoritom za naslov prvaka

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Treći favorit je Rijeka, aktualni prvak, na čiji je naslov prvaka tečaj čak 150! Prije ovog kola i poraza od Varaždina bio je 100

Hajduk je pobijedio Osijek, a Dinamo izgubio od Istre 1961. Nagnalo je to kladionice da promijene tečajeve oko naslova prvaka Hrvatske nakon 13. kola. 

Prije ovog kola, koeficijent na Dinamo bio je 1,55, a sada iznosi 1,7. S druge strane, tečaj na Hajduk prije kola je postavljen na 2,5, a nakon pobjede nad Osijekom spušten je na 2,1. 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Treći favorit je Rijeka, aktualni prvak, na čiji je naslov prvaka tečaj čak 150! Prije ovog kola i poraza od Varaždina bio je 100. 

Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka

  • Dinamo - 1.70 (prije 1.55)
  • Hajduk - 2.10 (prije 2.50)
  • Rijeka - 150 (prije 100)

