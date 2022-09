I pobjede prazne blagajnu: Hajduk mora platiti novu kaznu

Hajduk je prošle srijede pobijedio Rijeku (2-0) u zaostaloj utakmici drugog kola HNL-a, a disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluku o kazni.

Iz Hajdukove blagajne će, po deveti put ove sezone, na adresu HNS-a stići novčani iznos. Prošle sezone Splićani su na ime kazni platili gotovo milijun kuna, a sada će morati isplatiti novih 20 tisuća kuna.

- HNK Hajduk kažnjen je s 20.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk - Rijeka. Na sjevernoj tribini gdje su smješteni domaći navijači, u razdoblju od 65. do 66. minute upaljeno je pet baklji i dvije svjetleće bljeskalice, od 70. do 72. minute upaljeno je oko 25 baklji i dvije bljeskalice, u 74. minuti ubačena je jedna zapaljiva baklja u teren za igru ispred sjevernog gola kojom prilikom igra nije bila prekidana te od 75. do 76. minute četiri dimne kutije koje su stvarale narančasti dim - piše u priopćenju.

I to nije sve. Prethodnog vikenda Hajduk je remizirao protiv Istre (2-2) na Poljudu u desetom kolu HNL-a, a i tada su korištena pirotehnička sredstva pa će uskoro na adresu VIII. Mediteranskih igara 2 stići nova 'čestitka'.

