Tvrditi da je Hajduk bolji bez Livaje nego s njim promašena je teza, a nevjerojatna je i lakoća kojom bi se neki odrekli igrača koji je u proteklih pet sezona bio najbolji igrač, a najčešće i najbolji strijelac Hajduka i lige
Hajduk pobjeđuje bez Livaje, ali s njim u sastavu mogu biti bolji ako ga Garcia uspije uklopiti...
Marko Livaja ozlijedio se pred sam kraj prvog poluvremena utakmice protiv Lokomotive, nakon jednog bezazlenog starta Kolingera osjetio je bol u zadnjoj loži i u poluvremenu je bio prisiljen izaći iz igre. Prve prognoze govorile su o djelimičnoj rupturi zadnje lože, dijagnoza je nakon pregleda i potvrđena, a pauza od treninga procjenjena na otprilike tri tjedna. Od tada je prošlo točno mjesec dana u kojima je jedina službena informacija bila ona koju je prije desetak dana, uoči utakmice s Istrom, ponudio trener Gonzalo Garcia kazavši kako je Livaja pokušao trenirati ali je opet osjetio bol u mišiću i vratio se liječničkim tretmanima.
