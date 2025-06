Hajduk počeo s pripremama: Evo tko je došao, a koga nema. Na popisu su i dva Nigerijca...

Sa zviždaljkom oko vrata i prvi put u Hajdukovoj opremi, Gonzalo Garcia osvanuo je na Poljudu i započeo pripreme s hajdukovcima na paklenoj splitskoj vrućini. Trakavica oko njegovog imenovanja trajala je tjednima, sve je kočila Istra, ali zapravo nikada nije bilo upitno da će upravo on pokušati s 'bilima' u novoj sezoni pokušati vratiti naslov prvaka u Split.

Na prozivci se pojavio 21 igrač, a oni su: Ivan Lučić, Toni Silić, David Fesuyk, Dominik Prpić, Marino Skelin, Filip Uremović, Zvonimir Šarlija, Raymond Anthony, Mihael Žaper, Luka Hodak, Dario Melnjak, Yassine Benrahou, Anthony Kalik, Noa Skoko, Filip Krovinović, Luka Jurak, Marko Capan, Lovre Lončar, Michele Šego, Marko Livaja i Peter Nnaemeka Ugwuodo.

Ime Raymonda Anthonyja (19) i Petera Nnaemeka Ugwuodoa (18) sigurno vam najviše upada u oči. Riječ je o mladim nigerijskim nogometašima koje je pronašla Hajdukova skautska služba i prošle godine dovela na Poljud iz Abuje. Prvi je igrao za Virtual FC dok je Ugwuodo pohađao Jay1 nogometnu akademiju. Iskustvo su stjecali u juniorskoj momčadi, a sada će dobiti priliku dokazati se kod Gonzala Garcije, kao i povratnik s posudbe Yassine Benrahou koji je proljetni dio sezone proveo u Caenu nakon što ga je Gennaro Gattuso izbacio iz momčadi. Za minutažu će se pokušati izboriti i stoper Zvonimir Šarlija koji se vraća s posudbe u Pafosu.

Iz opravdanih razloga na današnje okupljanje nisu stigli Rokas Pukštas, Ismael Diallo, Roko Brajković, Bruno Durdov, Branimir Mlačić, Šimun Hrgović i Abdoulie Sanyang. Svi oni priključit će se pripremama kroz sljedećih nekoliko dana, a Niko Sigur kad završi nastup s reprezentacijom Kanade na CONCACAF Gold Cupu

Nema Ivana Rakitića koji je na odmoru i još nije odlučio hoće li nastaviti karijeru, ali sve je izvjesnije kako će uskoro okačiti kopačke o klin, odjenuti odijelo i početi s novim poslom u poljudskim kancelarijama. Lovri Kaliniću i Josipu Elezu ugovor istječe posljednjeg dana lipnja, kao i Elvisu Letaju, klub se još nije oprostio od njih, ali jasno je kako klub više ne računa na njih i uskoro će slobodnih papira moći pronaći novu destinaciju. Svoj ormarić već je pospremio Aleksandar Trajkovski, također, sa završetkom prošle sezone okončana je i posudba Jana Mlakara, Stipe Biuka i Nazarija Rusina koji su se vratili u svoje klubove.

Igrači Hajduka će do 27. lipnja trenirati u Splitu, a udarni dio priprema odradit će u Bledu gdje će se zadržati do 4. srpnja i odigrati dvije prijateljske utakmice, protiv CSKA iz Sofije (30. lipnja) i Radomlja (4. srpnja). Zatim slijedi povratak u Split pa nova prijateljska utakmica 18. srpnja u Linzu protiv LASK-a. To bi trebala biti i generalna proba pred prvu utakmicu u sezoni protiv Zire koja se igra 23. srpnja u Azerbajdžanu, ali postoji mogućnost da do utakmice u Austriji splitski klub zakaže još nekoliko prijateljskih utakmica.

U stručnom stožeru trenera Garcije pomoćnici će biti Ibon Labaien Soto i Goran Roce, a trener golmana je Darko Franić. Kondicijski treneri su Jose Carlos Garcia i Antonio Plenča, dok će se za rehabilitaciju igrača brinuti Borja Zabala. Stručni stožer kompletiraju dvojica videoanalitičara, Danijel Franjković i Bruno Baćina.

