Nikad zanimljivija polusezona HNL-a u povijesti, četveroboj za naslov prvaka i euforija u Splitu prometnuli su Hajduk u najgledaniji klub u državama bivše Jugoslavije prema podacima koje je prikupila stranica Zona Dinamo.

Kad se gledaju samo gledatelji na domaćim prvenstvenim utakmicama, na Poljudu se u proteklih pet mjeseci skupilo 88.809 gledatelja odnosno 9867 po utakmici. To je više nego trostruko od prvog pratitelja u Hrvatskoj, Rijeke koju je gledalo 30.085 navijača odnosno 3009 po utakmici.

Gledajući zemlje iz regije, druga u poretku Crvena zvezda također jako zaostaje s nešto više od 62.000 gledatelja u ovom dijelu sezone odnosno 6249 po utakmici, a iznad Rijeke ugurali su se Željezničar (3624), banjalučki Borac (3330) i Sarajevo (3015 ljudi po utakmici).

Vodeća momčad HNL-a Dinamo u deset je prvenstvenih utakmica na Maksimir privukla tek 22.865 ljudi, odnosno 2287 po utakmici, što je svrstava tek na deseto mjesto. Ispred "modrih" još su dva kluba iz Hercegovine, vodeći u Premijer ligi BiH Zrinjski s 2580 ljudi po utakmici i Posušje (2490), kao i slovenski Maribor (2400).

"Zašto je to tako? Uzroci su brojni, ali uz sve to došlo je do toga da prosječan navijač Dinama može smisliti više izlika i alibija za neodlazak na Maksimir nego navijač Hajduka za neosvajanje naslova", pišu s navijačke stranice Zona Dinamo i dodaju:

"Jedna stvar je jasna - Dinamo ima vojsku navijača (bar onih koji se tako predstavljaju), ali nema ih tamo gdje im je mjesto i gdje su najpotrebniji - na TRIBINI! Zašto je to tako ne znamo to neka riješi svatko sa sobom, ali da je sramotno - je."

Iz novog premijerligaša Posušja pohvalili su se da su, s obzirom na to da su iz mjesta koje broji svega 18.000 ljudi, u odnosu na gradove iz kojih dolaze klubovi najgledaniji klub na Balkanu.