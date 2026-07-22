Hajduk predstavio novi domaći dres: I ove sezone imamo detalj po kojemu će se pamtiti...

Hajduk i adidas predstavili su novi domaći dres za sezonu 2026./2027., kojim nastavljaju suradnju započetu prije tri godine. Nova garnitura zadržava tradicionalnu bijelu osnovu, ali donosi nekoliko detalja kojima su dizajneri naglasili klupske boje.

Na desnom ramenu nalaze se tri crvene adidasove pruge, dok su na lijevom tri plave. Crveno-plavu kombinaciju prati i logotip glavnog sponzora, a domaću garnituru upotpunjuju plave hlačice.

Hajduk je novim dresom zadržao čist i minimalistički izgled, uz suvremenu interpretaciju tradicionalnog klupskog identiteta.

- Domaći dres za Hajduk uvijek mora ostati čist, prepoznatljiv i vjeran identitetu Kluba. Ove sezone nadovezali smo se na prošlosezonski dizajn i dodatno ga razvili. Bijela osnova ostaje temelj domaćeg dresa, a crvene pruge na desnom i plave na lijevom rukavu daju mu novu dinamiku, bez gubitka onoga po čemu je Hajdukov dres prepoznatljiv. Ovo je već treća sezona naše suradnje s adidasom i drago nam je što kroz taj odnos zajedno promišljamo svaki novi dres.

Foto: Hajduk

- Važno nam je da poštuje tradiciju Kluba, ali i da svaka sezona donese detalj po kojem će se pamtiti. Vjerujemo da će ga navijači dobro prihvatiti i da će im zbog svojih prepoznatljivih detalja biti posebno interesantan - izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga Hajduka.

Dres je izrađen od 100 posto recikliranog poliestera i koristi adidasovu tehnologiju CLIMACOOL, koja regulira vlagu i igračima pruža osjećaj svježine tijekom utakmice. Istom se tehnologijom adidas koristio i pri izradi dresova predstavljenih na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

- Prilikom dizajniranja novog domaćeg dresa željeli smo ostati vjerni bogatoj tradiciji Hajduka, istovremeno mu dajući suvremen izraz. Kroz čiste linije, prepoznatljive klupske boje i pažljivo odabrane detalje nastojali smo dodatno naglasiti identitet Kluba. Uz dizajn, jednaku smo pažnju posvetili i funkcionalnosti pa dres koristi adidasovu CLIMACOOL tehnologiju kako bi igračima pružio maksimalnu udobnost tijekom igre. Vjerujemo da će ga navijači s ponosom nositi tijekom nove sezone - izjavila je Petra Franić iz adidasa.