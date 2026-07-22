Obavijesti

Sport

Komentari 5
SLUŽBENA OBJAVA

Hajduk predstavio novi domaći dres: I ove sezone imamo detalj po kojemu će se pamtiti...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Hajduk predstavio novi domaći dres: I ove sezone imamo detalj po kojemu će se pamtiti...
7
Foto: Hajduk
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ovo je već treća sezona naše suradnje s adidasom i drago nam je što kroz taj odnos zajedno promišljamo svaki novi dres, kazala je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga Hajduka

Admiral

Hajduk i adidas predstavili su novi domaći dres za sezonu 2026./2027., kojim nastavljaju suradnju započetu prije tri godine. Nova garnitura zadržava tradicionalnu bijelu osnovu, ali donosi nekoliko detalja kojima su dizajneri naglasili klupske boje.

Na desnom ramenu nalaze se tri crvene adidasove pruge, dok su na lijevom tri plave. Crveno-plavu kombinaciju prati i logotip glavnog sponzora, a domaću garnituru upotpunjuju plave hlačice.

Hajduk je novim dresom zadržao čist i minimalistički izgled, uz suvremenu interpretaciju tradicionalnog klupskog identiteta.

- Domaći dres za Hajduk uvijek mora ostati čist, prepoznatljiv i vjeran identitetu Kluba. Ove sezone nadovezali smo se na prošlosezonski dizajn i dodatno ga razvili. Bijela osnova ostaje temelj domaćeg dresa, a crvene pruge na desnom i plave na lijevom rukavu daju mu novu dinamiku, bez gubitka onoga po čemu je Hajdukov dres prepoznatljiv. Ovo je već treća sezona naše suradnje s adidasom i drago nam je što kroz taj odnos zajedno promišljamo svaki novi dres.

Foto: Hajduk

- Važno nam je da poštuje tradiciju Kluba, ali i da svaka sezona donese detalj po kojem će se pamtiti. Vjerujemo da će ga navijači dobro prihvatiti i da će im zbog svojih prepoznatljivih detalja biti posebno interesantan - izjavila je Marinka Akrap, članica Uprave i direktorica marketinga Hajduka.

UOČI PAFOSA Garcia: Patit ćemo više nego protiv Žiline. Livaja? Traži put do povratka u početnu postavu
Garcia: Patit ćemo više nego protiv Žiline. Livaja? Traži put do povratka u početnu postavu

Dres je izrađen od 100 posto recikliranog poliestera i koristi adidasovu tehnologiju CLIMACOOL, koja regulira vlagu i igračima pruža osjećaj svježine tijekom utakmice. Istom se tehnologijom adidas koristio i pri izradi dresova predstavljenih na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

- Prilikom dizajniranja novog domaćeg dresa željeli smo ostati vjerni bogatoj tradiciji Hajduka, istovremeno mu dajući suvremen izraz. Kroz čiste linije, prepoznatljive klupske boje i pažljivo odabrane detalje nastojali smo dodatno naglasiti identitet Kluba. Uz dizajn, jednaku smo pažnju posvetili i funkcionalnosti pa dres koristi adidasovu CLIMACOOL tehnologiju kako bi igračima pružio maksimalnu udobnost tijekom igre. Vjerujemo da će ga navijači s ponosom nositi tijekom nove sezone - izjavila je Petra Franić iz adidasa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Casemiro kod Messija u Interu. Problematični Argentinac napustio Chelsea
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Casemiro kod Messija u Interu. Problematični Argentinac napustio Chelsea

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?
LJUBITELJI TINTE

FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?

Mnogi nogometaši svoja tijela ukrašavaju tetovažama, a iznimka nisu ni hrvatski reprezentativci. Najvećeg ljubitelja tetovaža Marcela Brozovića više nema pa je sada tu titulu preuzeo Dominik Kotarski
FOTO Edin Džeko na luksuznom odmoru na Pelješcu. U tom je kraju stvorio poslovno carstvo
PUNI BATERIJE

FOTO Edin Džeko na luksuznom odmoru na Pelješcu. U tom je kraju stvorio poslovno carstvo

Edin Džeko sa suprugom Amrom ljetuje u jednom resortu u Orebiću na Pelješcu. Njegova ljubav prema jugu Hrvatske nije novost, tamo posjeduje i vilu i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026