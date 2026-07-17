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Hajduk prijavljen i čeka odluku Uefe, protiv Pafosa im prijeti zabrana gostujućih navijača!

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hajduk prijavljen i čeka odluku Uefe, protiv Pafosa im prijeti zabrana gostujućih navijača!
Foto: HNK Hajduk
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Problem za Hajduk je to što je već pod uvjetnom kaznom zbog izgreda protiv Ružomberoka i na Farskim otocima. Zbog toga postoji bojazan da bi Uefe mogla kazniti splitski klub zabranom odlaska gostujućih navijača

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Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige nakon dramatičnog uzvrata protiv Žiline. "Bijeli" su u Slovačkoj izgubili 2-1, ali su zahvaljujući pobjedi iz prve utakmice prošli dalje s ukupnih 3-2. Hajduk je poveo u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena golom Aleca van Hoorenbeecka, a Žilina je u nastavku izjednačila preko hrvatskog napadača Marka Roginića. Domaćin je u 91. minuti došao do pobjede nakon autogola Darija Melnjaka, ali splitska momčad uspjela je sačuvati prednost i izboriti prolaz.

Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica na rasporedu je 23. srpnja na Poljudu, a uzvrat 30. srpnja na Cipru.

No, nakon utakmice stigla je i neugodna vijest za splitski klub. Hajduk je prijavljen Uefi zbog bacanja predmeta na teren tijekom susreta u Slovačkoj. Vijest je potvrđena s Poljuda za Dalmatinski portal, a prijavu je podnio delegat utakmice zbog događaja u drugom poluvremenu. U zapisnik je, prema dostupnim informacijama, ušlo bacanje čaša i nekoliko stolica.

Foto: HNK Hajduk

Problem za Hajduk je to što je već pod uvjetnom kaznom zbog sličnih situacija s gostovanja kod Ružomberoka i na Farskim otocima. Zbog toga postoji bojazan da bi Uefa mogla kazniti splitski klub zabranom gostujućih navijača na utakmici protiv Pafosa na Cipru. Hajduk će službenu odluku doznati početkom sljedećeg tjedna, ali mogućnost kazne već sada je razlog za zabrinutost među navijačima koji su planirali novo europsko gostovanje.

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Oko 1500 Hajdukovih navijača stiglo je u Slovačku i tijekom cijele utakmice glasno bodrilo momčad, često nadglasavši domaće navijače. Ipak, zbog prijave Uefi sada se čeka hoće li dio ponašanja s tribina skupo stajati klub u nastavku europskog puta.

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