Hajduk protiv Dinama u borbi za vrh HNL-a! Evo gdje možete gledati prvi derbi ove sezone

Hajduk i Dinamo danas od 15 sati na Poljudu igraju najveći hrvatski nogometni derbi u sklopu 9. kola HNL-a. Oba kluba imaju isti broj bodova (16); 'modri' su prvi na ljestvici zbog bolje gol razlike, ali imaju i utakmicu manje. Današnjom pobjedom dodatno bi se odmaknuli od najljućeg rivala. Susret ćete moći gledati na kanalu MAXSport 1 i Hajduk TV.

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Kod Dinama je najbolji strijelac Dion Drena Beljo. Hrvatski reprezentativac je zabio devet golova i imao tri asistencije, a u reprezentativnom ciklusu je zabio prvijenac protiv Španjolske. Dinamu će nedostajati Mišić zbog suspenzije i Stojaković zbog ozljede.

Michele Šego je prvo golgetersko ime kod 'bilih'. Zabio je četiri gola i igra u odličnoj formi ove sezone, posebno dobar bio je u kvalifikacijama za Europu. Kod Hajduka nema ozlijeđenog Brajkovića te bolesnog Ivušića, kao i Pajazitija.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hajduk je na reprezentativnu pauzu otišao s teškim porazom od Rijeke 3-0, ali prije toga su slavili na četiri uzastopna susreta. Dinamo je na zadnjih pet utakmica tri puta slavio, jednom izgubio i remizirao.