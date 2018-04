Leteći Gyürcso! Zabio gol kao Ribery pa još i izborio penal...

'52

Hajduk plete mrežu na Interovoj polovici, ali radi to vrlo jalovo, bez prave šanse da uopće dođe u šansu. Kombiniraju Splićani, kruže oko obrane Intera, ali Žuti ne izgledaju kao da su pod posebnim pritiskom. I gotovo lakoćom odbijaju sve pokušaje Hajduka. Po jednu veliku pogrešku imali su stoperi Nižić i Borja, obojica su predali loptu napadačima Intera, no nisu to domaći igrači bili u stanju iskoristiti.