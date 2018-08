Hajduk prozvao organizatore: Zašto zabrana transparenata?

Službeni Hajduk oglasio se po pitanju nereda koji su se dogodili sinoć tijekom utakmice u Zaprešiću, a u kojem je policija reagirala suzavcem nakon što je dio navijača Hajduka želio napustiti stadion.

Podsjetimo, nakon što je jedan dio navijača Hajduka već ušao na stadion, organizator je zabranio unošenje nekoliko transparenata Torcide, pa su navijači, prosvjedujući zbog takve odluke, odlučili ne otići na utakmicu. Kad su vidjeli što se događa, oni koji su već bili na tribinama u znak solidarnosti krenuli su vani, no ispriječila im se policija, pa je umalo došlo i do incidenta. Bačen je i suzavac, bilo je i naguravanja, no na sreću je sve prošlo bez težih incidenata.

Hajduk se već dugo buni zbog tretmana svojih navijača koji na gostujuće utakmice ulaze sve do poluvremena, nerijetko prolazeći pravu torturu prilikom pretresa prije ulaska na tribine. No odgovora nadležnih nema, ni HNS-a, ni organizatora utakmica, kojima je jedini problematičan gost Hajduk. No, zar je opravdanje za zabrane i represiju činjenica da se problemi s gostujućim navijačima događaju samo na utakmicama na kojima gostuje Hajduk, odnosno Torcida. Pa jedino Hajdukovi navijači u većem broju i idu na gostovanja..

Zbog toga su se ovaj put iz Hajduka odlučili pismenim putem zatražiti očitovanje organizatora, a pismo prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

smatramo potrebnim reagirati prema Vama kao organizatorima nedjeljne utakmice 5. kola HT Prve lige Inter-Zaprešić - HNK Hajduk, pozivajući Vas na očitovanje zbog zabrane unošenja poruka i transparenata navijačima Hajduka na stadion ŠRC Zaprešić.

Ovo se može ocijeniti kao još jedan pokušaj diskreditiranja navijača, a važnim smatramo naglasiti da se sličan problem dogodio prošle sezone i to na istom stadionu. Javnost se stoga opravdano pita kome zapravo trebaju ovakve situacije koje su na koncu rezultirale incidentom, a samo su se trezvenom reakcijom spriječile neželjene posljedice?

Zar sloboda govora i izražavanja mišljenja postaju teme za raspravu u 21. stoljeću? Kome sve ovo zapravo treba?

Smatramo da se ovakve situacije ne bi smjele ponavljati, i da ćete kao organizator utakmice poduzeti sve mjere kako bi se utvrdilo po kojem kriteriju se zabranjuje iznošenje mišljenja. Čijom prosudbom se oduzima pravo izražavanja vlastitih stajališta i razmišljanja u demokratskom društvu?

Opća deklaracija o pravima čovjeka:

Članak 19: Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu zadržavanja mišljenja bez vanjskih pritisaka te slobodu traženja, primanja i širenja informacija i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog priopćavanja i bez obzira na granice.

S nadom u što skoriji odgovor.

Jasmin Huljaj

predsjednik Uprave HNK Hajduk