Hajduk prvi, a Jeličić tvrdi: Pa njihova se taktika svodi na Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu

Komentatori MAXSporta, Joško Jeličić i Hrvoje Vejić, analizirali su utakmice 25. kola HNL-a, koje su donijele promjenu na vrhu ljestvice. Rijeka je remizirala sa Šibenikom (1-1), što je omogućilo Hajduku da preuzme prvo mjesto pobjedom nad Goricom (2-1). Dinamo je također dodao tri boda minimalnim slavljem (1-0) protiv Slaven Belupa. Jeličić je na početku svog komentara kritizirao predsjednika Dinama Velimira Zajeca, ali se dotaknuo i Wilfreda Kange, koji je promašio kazneni udarac u Koprivnici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Slaven Belupo - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Volim kad igrač preuzme odgovornost i šutira kazneni udarac. Nije pogodio, nije zaradio svojih tri tisuće eura. Možda da je dogovorio stative... No, kad sve zbrojimo, Dinamo je napokon odigrao kompletnu utakmicu. Belupu nemamo što zamjeriti, danas su dali svoj maksimum nakon onih 120 minuta u Kupu. Teško je 70 minuta s igračem manje - rekao je Jeličić u "Studiju HNL-a"

Osvrnuo se i na Kangin modni stil, komentirajući njegovo spuštene hlačice.

- Spuštene su mu hlačice, vjerojatno obožava repersku kulturu. Njemu su hlačice non-stop spuštene, stražnjica se stalno vidi... Sreća pa ima podgaće. Igrao sam nogomet, pa to ti smeta - kazao je, a Vejić se nadovezao:

- Postavlja se pitanje, što drži te hlače?

Na što je Jeličić odgovorio:

- Jasno mi je što drži s prednje strane, ali što drži sa stražnje? Nevjerojatno, ovo su neki rariteti, kao onaj s Rusinom. Mi smo u svoje vrijeme imali uske, stisnute hlače.

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Vejić je zaključio:

- Da, stisneš ih oko pasa da ti ne ispadnu pa da se ne sramotiš.

Komentirajući utakmicu Rijeke i Šibenika, Jeličić je istaknuo kako su Majstorović i Radeljić čak 41 put uputili dugu loptu, s visokom točnošću od 70 posto. To je, prema njegovom mišljenju, pokazatelj da Rijeka nije imala rješenja u igri, što nije prvi put. Osvrnuo se i na Dinamovu obranu, našalivši se.

- I Mia Khalifa igra bolju obranu od Dinamove.

No, nije se osvrtao samo na Dinamo i njegove probleme, jer ih ima i Hajduk koji, iako je prvi, ne oduševljava igrama.

- Nogomet je najveća prevara. Hajdukova taktika je Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu. A kad nema Livaje, onda vjerojatno cijelu krunicu i što ti Bog da. Bez ideje, nema izlaska. Ivan Rakitić je imao 23 izgubljena posjeda i 69 posto točnost dodavanja. Ako netko na takvom travnjaku, 20 tisuća ljudi, sunčano vrijeme ima kvalitetu i tehniku dobro odigrati... Ima Ivan... To najbolje govori koliko Hajduk nema igru ni rješenja - rekao je Jeličić i dodao:

Hajduk i Gorica sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Kod Gorice se vidi ruka trenera Carevića. On im daje veliku perspektivu, prije ili kasnije doći će na suprotnu klupu. Ja se nadam što prije - kazao je, a nadovezao se i Hrvoje Vejić:

- On pokazuje znanje, karakter i to prenosi na momčad. Pajaziti i Halilović dominirali su vezni red. Vidi se ideja koju on njeguje kod stvaranja igre. Gorica je odigrala jednu odličnu utakmicu, a Hajduk se može udarati nogom u guzicu od sreće što je uzeo ova tri boda i došao na vrh.