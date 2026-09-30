Hajduk rasprodaje Poljud za spektakle, a Garcia priprema Dinamo i Ajax bez desetorice

Hajduk je za manje od jednog sata očekivano rasprodao Poljud za prvu utakmicu Konferencijske lige protiv Ajaxa 15. listopada. U prodaji je bilo 15.500 ulaznica jer je Hajdukovim pretplatnicima, za njih 12.760, u sezonskoj ulaznici uključena i ligaška faza europskog natjecanja. S druge strane, Ajaxovi navijači imaju na raspolaganju oko 1700 ulaznica. Nizozemski je klub poslao sigurnosno upozorenje vlastitim navijačima odnosno upozorio ih na rizik od neželjenih susreta s domaćim navijačima izdavši preporuke za put u Split. Savjetuje im da ne nose dresove, šalove i druga klupska obilježja. Dakako, Ajax je preporučio da njegovi navijači izbjegavaju centar grada i kretanje u skupinama, pa razmatra organizaciju navijačke zone i mjesta za okupljanje, odakle bi se organizirano prevozili do stadiona.

U međuvremenu, Hajduk će pet dana prije velikog spektakla protiv Ajaxa ugostiti Dinamo u najvećem hrvatskom derbiju, a očekuje se da već u četvrtak, prvoga dana prodaje ulaznica, i te ulaznice ekspresno planu. Hajduk i Dinamo, uz Osijek, dijele prvo mjesto ljestvice HNL-a s 16 bodova, s tim da Dinamo ima utakmicu manje.

Vardarac i Hajduk sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Do te utakmice, koja je na rasporedu za deset dana, Gonzalo Garcia okupio je igrače ovog tjedna, nakon jednotjednog odmora. Tj., Urugvajac je okupio one igrače koje ima na raspolaganju jer splitski je klub tijekom ove trotjedne reprezentativne stanke, najdulje dosad, u razne nacionalne selekcije dao deset igrača: Mathieu Acapandie (Madagaskar), Ron Raci (Kosovo), Bamba (Gambija), Šimun Hrgović, Marin Šotiček, Toni Silić, Luka Hodak (svi Hrvatska U-21), Etnik Brutti (Albanija U-21) te Adam Huram i Illia Kutia (oba Ukrajina U-19) su odsutni. Poziv u reprezentaciju Albanije dobio je i Adrion Pajaziti, no on se ozlijedio u Jadranskom derbiju protiv Rijeke te su iz albanskog saveza potvrdili da ga očekuje trotjedna stanka zbog rupture kvadricepsa, odnosno izvjesno je kako će propustiti derbi s Dinamom, a lako moguće i europski dvoboj s Ajaxom. Sličan scenarij mogao bi biti i s Bambom, koji je ozlijedio zadnju ložu igrajući za Gambiju. Za neke minute mogao bi se spremiti i Leander Dendoncker, a možda Garcia kod njega ispita stanje u petak u prijateljskom susretu s Croatijom u Zmijavcima.

Dinamo će biti prvi od tri uzastopna gosta na Poljudu nakon stanke jer u 10. kolu HNL-a u Split stiže i Varaždin. Potom Hajduk gostuje kod Thuna, pa u Puli kod Istre. Zadnji listopadski tjedan bit će jedan od dva tjedna do kraja polusezone u kojem "bili" neće imati dvostruki raspored. Razlog je odgoda utakmice osmine finala Kupa protiv požeške Slavonije za početak prosinca. Predah će Hajduk imati sredinom studenog, kad slijedi nova reprezentativna stanka, odnosno nakon gostovanja kod Lincolna i u Osijeku, a uoči gostovanja kod Lokomotive te domaće utakmice protiv belgijskog St. Truidena... 