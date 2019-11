Burić: Ja sam za VAR. Otkaz? Samo želim pobijediti Osijek...

Nakon dugih i iscrpljujućih pregovora, mladi golman Hajduka Marin Ljubić (22) napokon je produžio ugovor s 'bilima'.Sadašnji ugovor mu je isticao na ljeto sljedeće godine i mladi golman odbijao je produžiti novi jer nije bio zadovoljan plaćom koju mu je nudio Hajduk. Zbog svog tog otezanja prebačen je u drugu momčad, a na kraju je ipak došlo do dogovora te je Ljubić potpisao novi ugovor do 2022. godine.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

To znači da bi mladi golman mogao među stative već protiv Osijeka u nedjelju od 15 sati. Njegov povratak u prvu momčad stigao je Buriću kao duga poslije kiše jer je trener Hajduka imao velike probleme s golmanima. Josip Posavec se ozlijedio, Tomislav Duka nedavno je napustio Poljud i Burić je ostao samo na Goranu Blaževiću koji je pred mirovinom i na mladom Davoru Matijašu.

No Ljubić i Hajduk su se na kraju uspjeli dogovoriti i tako je Burić riješio jedan problem uoči Osijeka.

Uživo s Poljuda, Pogledajte što kaže trener Hajduka Damir Burić o posljednim događanjima u klubu, što o buntu navijača, o mogućuje smjeni, o utakmici s Osijekom... Reporter: Tomislav Gabelić Objavljuje 24sata Sport u Petak, 8. studenoga 2019.

Trener Hajduka je na pressici uoči utakmice protiv Osijeka pričao o brojnim problemima koji su pogodili njegovu momčad, ali i poslao poruku trener Osijeka Ivici Kuleševiću.

- Ovaj tjedan je bio jako težak. Puno smo pričali, analizirali. Nadam se da smo se skupili nakon ove dvije utakmice, imamo veće mogućnosti što se tiče igrača. Mislim da smo u stanju izvesti sastav koji je u stanju pobijediti Osijek. Nema Posavca, Bulosa i Josipa Bašića. Svi ostali su tu. Razočarani smo nakon Gorice, kada vidiš neke scene... Morali smo te situacije prožvakati, ali osjetio sam na treningu da momci žele ovu pobjedu. Svakodnevni rad mi je satisfakcija. Razočaranje u Gorici je bilo veliko, ali ne možete reći da momci nisu htjeli. Mi smo se bacali na glavu, momcima se ne može ništa predbaciti. U napetoj smo situaciji, jedva čekamo utakmicu, ima dosta otvorenih pitanja oko sastava. Moramo taj naboj prenijeti na teren - rekao je Damir Burić.

Pobjeda bi donijela čvrsto drugo mjesto, a poraz bi vam mogao donijeti otkaz?

- Ja se koncentriram samo na ono što je u mojoj domeni. Samo želim pobjedu u nedjelju, momčad to želi. Dat ćemo sve od sebe da to ostvarimo.

Što kažete o Osijeku?

- Jako su puno investirali u momčad, imaju puno kvalitete. Imaju bezbroj napadača na klupi, a kamoli na terenu. Vidjeli smo protiv Rijeke su ulaskom dvojice igrača s klupe stigli do pobjede. Svaka momčad vidi svoju šansu. Sigurno će biti zanimljiva utakmica i neće završiti 0:0.

Što kažete o Ljubiću?

- Potpisao je ugovor i od tog je dana automatski član naše momčadi. Ovim putem čestitke što smo uspjeli talentiranog golmana vezati za nas.

Zašto Bradarić nije kapetan i zašto Juranović izvodi prekide?

- Naše jako oružje su prekidi. Protiv Gorice smo imali četiri, pet situacija gdje je fenomenalno izvedeno, ali slučajnost i sreća je spasila Goricu. Bradarić je igrač koji je došao, imaju određeni mehanizmi i neke vrijednosti moramo zadržati. U ovom trenutku imamo dosta dobrih igrača koji mogu držati svlačionicu. Bradarić, Caktaš, od mlađih Nejašmić i Jurić. Što nas je više onda je momčad stabilnija i jača. Polako dolazi Hajdukov DNA. Jura je karijeru započeo kod nas, tu je postao reprezentativac. Jura je naš, kako ovu sezonu nije bezveze došao do reprezentacije. Imamo dobru hijerarhiju u momčadi.

Predsjednik vam je dao uvjetno povjerenje. Koliko je svlačionica sačuvana od tih stvari i koja je poruka navijačima?

- Moram momčad fokusirati isključivo samo na utakmicu. Što ću govoriti oko nas što se događa? Svaki dan je nešto novo, nastojim to ne gledati. Kako ću ja tu pomoći? Mogu samo pomoći da pripremim momčad i da u nedjelju pobijedimo.

Navijači vam zamjeraju defenzivnu igru. Kakva je situacija s napadačima?

- U slučaju da se dogodi ozljeda kao Jradiju protiv Gorice ili Eduoku, onda već imamo malo opcija. Igrači kao što je Stanko Jurić ili Hamza su odigrali dobro. Glupo se opravdavati, krpamo se s onim što imamo. Bulos je stigao od prvog dana, on nama nije pojačanje, moramo naći opcije koje imamo. U ovom trenutku mi pravog napadača nemamo, imamo krilne igrače koji pokušavaju neke stvari zatvoriti.

Burić je u upitan i za komentar na izjavu trener Osijeka Ivice Kuleševića.

- Taj komentar ja nisam pročitao. Svaka momčad koja dođe kod nas osjeti što je ambijent i ljepota igre. Igra se u pravom nogometnom ambijentu, svakome je doživljaj doći na Poljud i svi odigraju bolju utakmicu jer ih povuče atmosfera. Mi smo što se tiče toga prava nogometna publika. Kod nas doći igrati i uživati u igri je užitak svakome. Ne bih želio da Osijek uživa u igri, ali volio bih da oni koji dođu uživaju u atmosferi.

Jeste li za VAR?

- Da, za VAR sam.

Poruka za navijače?

- To ste jako lijepo rekli. Pozivamo naše vjerne navijače da nas dođu podržati. Mi želimo pobjedom zacementirati mjesto na tablici. Želimo pokazati da smo doma druga momčad. Kada tako bude u gostima biti će i bolje, vjerujte da radimo na tome. Kada vam se dogode neke stvari kao u prošlim utakmicama, toliko toga ti ne ide; onda kažeš sam sebi, idemo raditi. Nismo nijednu utakmicu dobili na sreću, želio bih jednom pobijediti 1:0 udarcem s 30 metara. Mene bi razapeli - kazao je Burić.

Kako komentirate smjenu Nike Kovača?

- Prvo doći u Bayern, to je jako teško biti. To treba respektirati. Mi kao Hrvati moramo biti ponosni što imamo čovjeka koji vodi tako veliki klub. To će u budućnosti biti jako teško izvedivo. Odradio je jako dobar posao. Prije svega Niko je izvanredan čovjek. Danas su izgleda druge stvari bitne. Mislim da rad trenera nije toliko bitan, bitno je znam što. Ja se držim Nike, ako treba poginuti, ali biti ću pravi nogometni trener. Ove ostale stvari, nije na meni da odlučujem. Treba uvijek ostati svoj, iskren i s namjerom napraviti pozitivne stvari. Mislim da bi Niko da je ostao i osvojio duplu krunu. Vidjeli ste da su mu igrači Eintrachta rekli da je njegova zvijezda puno sjajnija u Frankfurtu, nego u Münchenu. Postoji pametna tiha manjina, a ima i glasna, ali mala manjina. To je to, vidjet ćemo koja će pobijediti - zaključio je Burić.