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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Hajduk rutinski, Šego zabija kao na traci, lijevom, desnom, glavom, protiv Rudeša i prsima

Piše Tomislav Gabelić,

RUDEŠ - HAJDUK 0-4 Splićani su nastavili siguran hod i održali priključak za Dinamom na prvenstvenoj ljestvici

Hajduk je nastavio siguran hod prvenstvom, u šestom kolu u Velikoj Gorici svladali su Rudeš 4-0. Utakmicu je ranim golom već u četvrtoj minuti otvorio Šego, potom je dodao još jedan nakon pauze za osvježenje, čime je bilo riješeno pitanje pobjednika u ovom susretu, ako ga je uopće i bilo. 

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