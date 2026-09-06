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Hajduk rutinski, Šego zabija kao na traci, lijevom, desnom, glavom, protiv Rudeša i prsima
RUDEŠ - HAJDUK 0-4 Splićani su nastavili siguran hod i održali priključak za Dinamom na prvenstvenoj ljestvici
Hajduk je nastavio siguran hod prvenstvom, u šestom kolu u Velikoj Gorici svladali su Rudeš 4-0. Utakmicu je ranim golom već u četvrtoj minuti otvorio Šego, potom je dodao još jedan nakon pauze za osvježenje, čime je bilo riješeno pitanje pobjednika u ovom susretu, ako ga je uopće i bilo.
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