Obavijesti

Sport

Komentari 1
VLADIMIR BALIĆ ZA 24SATA PLUS+

'Hajduk sad ne smije odustati od mladih igrača! Hodak, Mlačić i Hrgović moraju dobiti podršku'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 5 min
'Hajduk sad ne smije odustati od mladih igrača! Hodak, Mlačić i Hrgović moraju dobiti podršku'
Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Treba izabrati pravi trenutak, ubaciti mladog igrača, dati mu priliku i maksimalnu podršku, i nema natrag... Ako ste mu dali priliku i nakon par utakmica odustali od njega, ugasili ste ga, i priznali da ste pogriješili.

Hajduk je na vrhu prvenstvene ljestvice, oni i Dinamo primili su najmanje golova a zabili najviše golova, a Garcia je u zadnjih nekoliko utakmica na tri od četiri pozicije u zadnjoj liniji koristio mlade igrače, debitante.... Protiv Gorice i Istre Hodaka, Mlačića i Hrgovića... I izgledalo je to više nego dobro, i prema natrag, ali i prema naprijed, momci su zaslužili i dobre ocjene, i pohvale, ali i povjerenje za dalje. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Na kraju je ona isplatila njemu!
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Na kraju je ona isplatila njemu!

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025