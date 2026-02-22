HAJDUK - RIJEKA 1-0 Splitska momčad pobijedila je u Jadranskom derbiju golom Marka Livaje. Tako se Hajduk osvetio za težak poraz na Rujevici
Hajduk se mučio, ali su Marešić i Livaja otključali riječku 'ježevu kućicu' za treću pobjedu u nizu
Treći jadranski derbi u ovoj sezoni i treći ishod, nakon što su u prvome na Poljudu remizirali, a u drugome Rijeka slavila na Rujevici, sada je Hajduk pred gotovo 24.000 gledatelja na Poljudu pobijedio 1-0. Pobjeda vrijedna tri boda i priključka s vrhom ljestvice, ali još i važnije ohrabrenje pred još dva ogleda koja ih čekaju na Rujevici do kraja sezone.
