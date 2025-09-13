Hajduk se nije ni pojavio, kako su mu igrači izgledali trebao je Garcia u pauzi sve promijeniti...

Obavijesti

Piše Tomislav Gabelić,
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Varaždin je pobijedio Hajduka 2-0 a momčad Gonzala Garcije kao da se nije pojavila na terenu. Podbacili su svi, od prvoga do zadnjega, jer Zeleniki je najkonkretnije zaprijetio njegov suigrač Mladenović!?

Prvi prvenstveni poraz u prošloj sezoni Hajduk je doživio u Varaždinu, a u Varaždinu je poražen prvi put i ove godine. Sve je dakle isto kao lani, samo je lanjski poraz bio 1-0 u 12., a ovaj 2-0 u šestom prvenstvenom kolu. Domaća momčad pitanje pobjednika riješila je 'blitzkriegom', dva puta su u početnih osam minuta šokirali obranu Hajduka koja ih je obilato darivala, a nakon toga su iskontrolirali utakmicu i nisu dozvolili Hajduku da se vrati u igru. Nakon katastrofalnog prvog dijela Garcia je zamjenama uspio donekle probuditi momčad ali konačan rezultat se nije mijenjao. 

