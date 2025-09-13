Varaždin je pobijedio Hajduka 2-0 a momčad Gonzala Garcije kao da se nije pojavila na terenu. Podbacili su svi, od prvoga do zadnjega, jer Zeleniki je najkonkretnije zaprijetio njegov suigrač Mladenović!?
Hajduk se nije ni pojavio, kako su mu igrači izgledali trebao je Garcia u pauzi sve promijeniti...
Prvi prvenstveni poraz u prošloj sezoni Hajduk je doživio u Varaždinu, a u Varaždinu je poražen prvi put i ove godine. Sve je dakle isto kao lani, samo je lanjski poraz bio 1-0 u 12., a ovaj 2-0 u šestom prvenstvenom kolu. Domaća momčad pitanje pobjednika riješila je 'blitzkriegom', dva puta su u početnih osam minuta šokirali obranu Hajduka koja ih je obilato darivala, a nakon toga su iskontrolirali utakmicu i nisu dozvolili Hajduku da se vrati u igru. Nakon katastrofalnog prvog dijela Garcia je zamjenama uspio donekle probuditi momčad ali konačan rezultat se nije mijenjao.
