Hajduk u Belgijcu vidi novog šefa obrane? Graf je obećao osam igrača, a vrijeme curi...

Sreća je za Hajdukove čelnike što je Svjetsko prvenstvo, pa pozornost nije toliko usmjerena na Poljud i njihove poteze kao što to zna inače biti. Dobili su malo mira u pripremi nove sezone, ali daleko od toga da je situacija stabilna i pod kontrolom. Često vlastitim potezima znaju sami sebi stvoriti turbulencije i probleme.

Pokretanje videa... VIDEO Split: Nogometaši Hajduka prirpemaju se za nadolazeću sezonu | Video: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Još jedan u nizu apsurda čelnika splitskoga kluba je odnos prema španjolskom veznjaku Hugu Guillamonu. Iako su javnost dva tjedna uoči priprema obavijestili kako ne računaju na njega, nitko iz kluba nije to priopćio bivšem igraču Valencije, pa je tek nakon dolaska na pripreme doznao da je višak. I ne samo to.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 31. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nevjerojatno je i što su on i Filip Krovinović, kojeg je klub također otpisao, otišli s momčadi na pripreme u Sloveniju, čime zauzimaju mjesto mladim igračima, iako je jasno da ih Gonzalo Garcia neće koristiti u novoj sezoni. Zvonimir Šarlija, treći otpisani, u dogovoru s klubom produljio je odmor do 1. srpnja i, ako do tada ne pronađe novi klub, on će se također priključiti treninzima.

Režu troškove i važu svaki cent jer blagajna zjapi prazna, a osjetit će to i trener Garcia jer je ostao bez tri člana stručnog stožera. Trener golmana Darko Franić, videoanalitičar Bruno Baćina i kondicijski trener Antonio Plenča prebačeni su u drugu momčad, koja će se natjecati u četvrtom rangu hrvatskog nogometa, pa to znači da će Tihomir Bulat ostati jedini trener golmana prve momčadi, Jose Carlos Garcia jedini kondicijski trener, a Danijel Franjković kao jedini videoanalitičar.

Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Turbulentno je ljeto pred Splićanima jer 15-ak igrača razdužit će ormariće u poljudskoj svlačionici. Sportski direktor Robert Graf najavio je osam pojačanja, no to za sada ide u ritmu "pomalo, riješit će se". A vremena baš i nema jer je već 9. srpnja 1. pretkolo Europske lige protiv Žiline. Do sada je doveo tek Etnika Bruttija i Anđela Šutala iz Dinama, za koje se niti ne zna kakvu će ulogu imati u prvoj momčadi.

Foto: HNK Hajduk

Ipak, nekog pomaka u vezi s tim ima. Novi stoper Hajduka trebao bi postati Belgijac Alec van Hoorenbeeck (27). Ugovor s Twenteom veže ga do ljeta 2027. godine, ali došao bi kao slobodan igrač. Propustio je početak priprema nizozemskoga kluba jer je navodno sve dogovorio s "bilima" i uskoro bi trebao osvanuti u Splitu. Riječ je o 187 cm visokom ljevonogom stoperu, koji je stasao u belgijskome Mechelenu pa za 600.000 eura došao u Twente.

Foto: YouTube

No ondje se nije naigrao, minulu sezonu proveo je na posudbi u Heracles Almelu, s kojim je ispao u drugu ligu. Sad bi sreću trebao pronaći na Poljudu kao drugi Belgijac u klupskoj povijesti, nakon Vadisa Odjidja-Ofoea. Na Transfermarktu vrijedi 700.000 eura i pojačat će stopersku konkurenciju u kojoj su Dario Marešić, Roko Gabrić, Marino Skelin i Ron Raci.