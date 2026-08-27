Konferencijska liga kreće s jakim društvom i starta sredinom listopada, a finale je 2. lipnja u Istanbulu
Hajduk u Konferencijskoj ligi 2026/27. Prijeti mu i Zvezda! Evo kad je ždrijeb, kad se igra
Gotove su kvalifikacije i trećega po jakosti Uefinoga klupskog natjecanja, Konferencijske lige, koja se također igra po švicarskom modelu, svi su klubovi na jedinstvenoj ljestvici, ima ih 36, ali za razliku od Lige prvaka i Europske lige ne igraju osam, nego šest kola. Tako ligaški dio kreće sredinom listopada i završava prije Božića. Prvi je put ovo natjecanje izborio i Hajduk dramatičnom pobjedom nad Rakowom 3-2.
Kad i gdje je ždrijeb Konferencijske lige?
Uefa cjelokupni program ždrijebova za klupske održava u Grimaldi Forumu u Monaku, a ceremonija ždrijeba održat će se skupa s onim za Europsku ligu, u petak, 28. kolovoza od 13 sati uz prijenos na kanalu Arenasport 1 i službenoj stranici Uefe.
Tko prenosi utakmice Konferencijske lige?
Kao i ždrijeb, utakmice će se u Hrvatskoj moći gledati isključivo na kanalima Arenasporta.
Kako funkcionira ždrijeb Konferencijske lige?
Za razliku od nekih prošlih vremena, više nema klasičnih skupina, parove ovog natjecanja odlučit će ždrijeb putem superračunala dodirom gumba za svaki klub. Svaki klub igra po jednu utakmicu protiv kluba iz svake od šest jakosnih skupina, uključujući i onu u kojoj se nalazi, po tri kod kuće i u gostima. O domaćinstvima utakmica odlučuje Uefin softver. Točan raspored i satnicu svih utakmica Uefa će objaviti do subote.
Kao i u Ligi prvaka i Europskoj ligi, najbolja 24 kluba nastavljaju natjecanje u nokaut-fazi, pri čemu najboljih osam ide izravno uosminu finala, a preostalih 16 razigravaju za to mjesto u šesnaestini finala. Klubovi od 25. do 36. mjesta završavaju natjecanje.
Napomena: utakmice play-offa još su u tijeku, neki klubovi tek moraju izboriti mjesto u natjecanju.
Sudionici Konferencijske lige
Nositelji
Freiburg
Monaco
Kopenhagen
Crvena zvezda
Nepoznata jakosna skupina
Lugano
KuPS
Twente
Sint-Truiden
Brann
Hearts
Universitatea Craiova
Riga
Jablonec
Hajduk
6. jakosna skupina
Kauno Žalgiris
Mjällby
Iberia 1999
Kad se igraju utakmice Konferencijske lige?
1. kolo: 15. listopada
2. kolo: 22. listopada
3. kolo: 5. studenog
4. kolo: 26. studenog
5. kolo: 10. prosinca
6. kolo: 17. prosinca, 21 sat
1/16 finala, 1. utakmice: 18. veljače
1/16 finala, uzvrati: 25. veljače
osmina finala, 1. utakmice: 11. ožujka
osmina finala, uzvrati: 18. ožujka
četvrtfinale, 1. utakmice: 8. travnja
četvrtfinale, uzvrati: 15. travnja
polufinale, 1. utakmice: 29. travnja
polufinale, uzvrati: 6. svibnja
finale - Istanbul, stadion Bešiktaša: 2. lipnja, 21 sat
Uefine premije u Konferencijskoj ligi
osvajač: 3 milijuna eura
finalist: 4 milijuna eura
polufinalisti: 2,5 milijuna eura
četvrtfinalisti: 1,3 milijuna eura
osmina finala: 800.000 eura
šesnaestina finala: 200.000 eura
pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 400.000 eura
pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: 200.000 eura
svako mjesto više na ljestvici: po 28.000 eura
pobjeda u ligaškoj fazi: 400.000 eura
remi u ligaškoj fazi: 133.000 eura
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