Hajduk u Konferencijskoj ligi 2026/27. Prijeti mu i Zvezda! Evo kad je ždrijeb, kad se igra

Gotove su kvalifikacije i trećega po jakosti Uefinoga klupskog natjecanja, Konferencijske lige, koja se također igra po švicarskom modelu, svi su klubovi na jedinstvenoj ljestvici, ima ih 36, ali za razliku od Lige prvaka i Europske lige ne igraju osam, nego šest kola. Tako ligaški dio kreće sredinom listopada i završava prije Božića. Prvi je put ovo natjecanje izborio i Hajduk dramatičnom pobjedom nad Rakowom 3-2.

Kad i gdje je ždrijeb Konferencijske lige?

Uefa cjelokupni program ždrijebova za klupske održava u Grimaldi Forumu u Monaku, a ceremonija ždrijeba održat će se skupa s onim za Europsku ligu, u petak, 28. kolovoza od 13 sati uz prijenos na kanalu Arenasport 1 i službenoj stranici Uefe.

Tko prenosi utakmice Konferencijske lige?

Kao i ždrijeb, utakmice će se u Hrvatskoj moći gledati isključivo na kanalima Arenasporta.

Kako funkcionira ždrijeb Konferencijske lige?

Za razliku od nekih prošlih vremena, više nema klasičnih skupina, parove ovog natjecanja odlučit će ždrijeb putem superračunala dodirom gumba za svaki klub. Svaki klub igra po jednu utakmicu protiv kluba iz svake od šest jakosnih skupina, uključujući i onu u kojoj se nalazi, po tri kod kuće i u gostima. O domaćinstvima utakmica odlučuje Uefin softver. Točan raspored i satnicu svih utakmica Uefa će objaviti do subote.

Kao i u Ligi prvaka i Europskoj ligi, najbolja 24 kluba nastavljaju natjecanje u nokaut-fazi, pri čemu najboljih osam ide izravno uosminu finala, a preostalih 16 razigravaju za to mjesto u šesnaestini finala. Klubovi od 25. do 36. mjesta završavaju natjecanje.

Napomena: utakmice play-offa još su u tijeku, neki klubovi tek moraju izboriti mjesto u natjecanju.

Sudionici Konferencijske lige

Nositelji

Freiburg

Monaco

Kopenhagen

Crvena zvezda

Nepoznata jakosna skupina

Lugano

KuPS

Twente

Sint-Truiden

Brann

Hearts

Universitatea Craiova

Riga

Jablonec

Hajduk

6. jakosna skupina

Kauno Žalgiris

Mjällby

Iberia 1999

Kad se igraju utakmice Konferencijske lige?

1. kolo: 15. listopada

2. kolo: 22. listopada

3. kolo: 5. studenog

4. kolo: 26. studenog

5. kolo: 10. prosinca

6. kolo: 17. prosinca, 21 sat

1/16 finala, 1. utakmice: 18. veljače

1/16 finala, uzvrati: 25. veljače

osmina finala, 1. utakmice: 11. ožujka

osmina finala, uzvrati: 18. ožujka

četvrtfinale, 1. utakmice: 8. travnja

četvrtfinale, uzvrati: 15. travnja

polufinale, 1. utakmice: 29. travnja

polufinale, uzvrati: 6. svibnja

finale - Istanbul, stadion Bešiktaša: 2. lipnja, 21 sat

Uefine premije u Konferencijskoj ligi

osvajač: 3 milijuna eura

finalist: 4 milijuna eura

polufinalisti: 2,5 milijuna eura

četvrtfinalisti: 1,3 milijuna eura

osmina finala: 800.000 eura

šesnaestina finala: 200.000 eura

pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 400.000 eura

pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: 200.000 eura

svako mjesto više na ljestvici: po 28.000 eura

pobjeda u ligaškoj fazi: 400.000 eura

remi u ligaškoj fazi: 133.000 eura