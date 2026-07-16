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EVO GDJE GLEDATI SPLIĆANE

Hajduk u Žilini lovi drugo pretkolo Europske lige. Prijenos dostupan na posebnom kanalu

Piše Zdravko Barišić,
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Hajduk u Žilini lovi drugo pretkolo Europske lige. Prijenos dostupan na posebnom kanalu
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Splićani su u prvoj utakmici na Poljudu slavili 2-0 golovima Brajkovića i Dalissona, a danas ga od 20.30 sati čeka uzvrat u Žilini, gdje je prije 17 godina odigrao 1-1

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Hajduk je prije tjedan dana na Poljudu predstavio momčad za novu sezonu, a trener Gonzalo Garcia demonstrirao je kako bi trebali izgledati u novoj sezoni. Splićani su izgledali vrlo dojmljivo, stvorili mnoštvo prilika i na kraju slavili 2-0 protiv Žiline u prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige. Mogao je i rezultat biti uvjerljiviji kako bi izbjegli neizvjesnost u uzvratu, ali opći dojam je kako je Hajduk kvalitetniji i bolji od slovačke momčadi, a nadamo se da će to dokazati i uzvratu.

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On se danas igra od 20.30 sati u Žilini na Stadonu pod Dubnom. Hajduk je, podsjetimo, otputovao u Slovačku bez Mihaela Žapera i Frana Karačića, na koje klub više ne računa, kao niti na Huga Guillamona i Filipa Krovinovića, koji nisu participirali u utakmicama niti na prpremama. Svi ostali igrači su spremni i na raspolaganju. 

Splićani će u Žilini imati veliku podršku svojih navijača koji su razgrabili sve ulaznice i očekuje ih se oko 1400 na tribinama. A gdje će gledati utakmicu oni koji nisu u Slovačkoj?

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Prava na televizijski prijenos pripadaju Maxtv-u, koji je odlučio da se dvoboj neće emitirati na MaxSportu, kao što je inače slučaj s utakmicama hrvatskih klubova u Europi. Prijenos će ići isključivo putem kanala Hajduk Digital TV na Maxtv-u. Hajduk pritom ostvaruje financijsku korist od svake nove pretplate na taj kanal.

Iz Hrvatskog Telekoma upozoravaju korisnike da aktivaciju Hajduk TV-a ne ostavljaju za zadnji trenutak, budući da postupak može potrajati i do 24 sata. Zbog toga se preporučuje da svi koji planiraju gledati utakmicu preko Hajduk TV-a što prije aktiviraju paket, ako to već nisu učinili. Mjesečna cijena kanala iznosi dva eura.

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