Komentari 5
Hajduk uoči četiri gostovanja u nizu: Garcia u brigama, još nije poznato kad će se Livaja vratiti

Hajduk uoči četiri gostovanja u nizu: Garcia u brigama, još nije poznato kad će se Livaja vratiti
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gonzalo Garcia je u stanci proslavio 42. rođendan ali nije imao puno razloga za slavlje. Puno mu je igrača bilo na okupljanju reprezentacije, puno je ozlijeđenih, a čekaju ih četiri uzastopna gostovanja.

Nakon prve reprezentativne stanke u rujnu, Hajduk je upisao dva identična poraza (2-0), prvi na gostovanju u Varaždinu, a drugi u derbiju protiv Dinama na Poljudu. Bili su to prvi domaći porazi za momčad Gonzala Garcije koji se žalio na veliki broj izostanaka igrača koji su morali na okupljanja reprezentacija. Nije tražio opravdanje, ali je jasno dao do znanja da nije imao previše vremena i prostora za rad s momčadi. 

Komentari 5
