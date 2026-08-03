Hajduk već u problemu: Ovo mu se nije dogodilo osam godina

Hajduk je na otvaranju nove sezone HNL-a izgubio kod Varaždina 2-1. Treći je to poraz "bilih" u pet ovosezonskih utakmica. Jedini koji nije bio koban bio je onaj u Slovačkoj protiv Žiline jer je Hajduk unatoč porazu prošao dalje. O raspadu na Cipru već je puno toga napisano, a protiv Varaždina momčad Gonzala Garcije još je jednom pokazala svoju jalovu stranu.

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U prvom poluvremenu Hajduk nije ozbiljnije zaprijetio golu domaćina, a jedini udarac bio je onaj Adriona Pajazitija izvana. Bilo je puno neforsiranih pogrešaka i krivih dodavanja, a u njima je predvodio novi adut kojeg je Garcia gurnuo u početnu postavu, Alberto Del Moral. Paradoksalno, u drugom dijelu, u kojem je Hajduk izgubio utakmicu, igra je bila nešto bolja.

Trener je odmah shvatio da je pogrešno postavio momčad pa je već na poluvremenu napravio četiri promjene. Michele Šego bio je nevidljiv na desnom krilu pa je umjesto njega ušao Bamba, kojemu je to prirodna pozicija. Marin Šotiček, sa samo jednim treningom s momčadi, također je dobio poluvrijeme da se dokaže i zamijenio je Darija Melnjaka na lijevom krilu. Umjesto mladog Roka Gabrića ušao je načeti Dario Marešić, a dekoncentriranog Del Morala zamijenio je ofenzivniji Dalisson.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hajduk je potom proigrao, a pobjede su ga stajale obrambene pogreške. Iako se uoči utakmice isticalo kako je Varaždin ranjiv na prekidima jer je svih pet golova od Jabloneca primio upravo na taj način, sada je pokazao da iz prekida može biti i opasan. Stoper Mladenovski bio je viši u skoku od Marešića, koji je samo pogledom ispratio kako lopta ulazi u mrežu za vodstvo momčadi iz baroknog grada. Hajduk, koji je dosad u Europi zabio dva gola iz prekida, Varaždincima iz tog segmenta nije ozbiljnije zaprijetio. Iz svojih šest kornera i 12 slobodnih udaraca nije napravio ništa.

"Bili" su se brzo vratili preko Pukštasa, a onda je uslijedila "žuta minuta" Van Hoorenbeecka. Prvo je Livaja loše vratio loptu prema obrani, a potom je Belgijac pod pritiskom dvojice igrača krenuo u misiju driblanja kao posljednji čovjek obrane. Kada je shvatio da to neće ići, okrenuo se prema Siliću i pokušao mu dodati, samo da bi pogodio Pajazitija. Iz te situacije Varaždin je zabio pobjednički gol. Moglo bi se to zanemariti kao individualnu pogrešku manjeg značaja da Van Hoorenbeeck istu stvar nije napravio i na Cipru. Tada Pafos samo nije zabio gol.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za Hajduk je ovo prvi put od 2018. godine da je poražen na početku sezone. Tada ga je u prvom kolu pobijedio Zekićev Osijek 4-1. Hajduk je tada vodio Željko Kopić, a prvenstvo je završio na četvrtom mjestu. Ako žele izbjeći ponavljanje povijesti, "bili" moraju ozbiljno poraditi na osnovnim segmentima igre za koje su već u početnih pet utakmica platili previsoku cijenu. Posao je to za Garciju, koji nakon svakog nezadovoljavajućeg rezultata iznova, poput pokvarenog gramofona, tvrdi kako "nije bilo sreće" ili da je "momčad dobro radila".

Takve generičke izjave trebala bi propitati i uprava jer ovakav početak sezone ne sluti na dobro. Potreban je zaokret kako bi se izbjegla već dobro poznata kletva prema kojoj Hajduku oko blagdana Velike Gospe sezona već završava.