Hajduk: Vučević i Rakitić grade oko Livaje novu momčad za dugoročne ciljeve kluba

Zbog promjene vlasničke strukture Hajduk je krenuo u sezonu sa zakašnjenjem. Bez obzira što su Goran Vučević i Ivan Rakitić krenuli razgovarati s potencijalnim pojačanjima i prije nego li su službeno preuzeli funkcije, nije to bilo dovoljno da se "kupi" vrijeme izgubljeno na kraju prošle sezone. Zbog svega navedenoga i momčad još uvijek nije kompletirana, što se i vidjelo u dva ogleda sa Zirom. U odnosu na prošlu sezonu Hajduk je ostao bez Kalinića, Rakitića, Uremovića, Prpića, Eleza, Trajkovskog..., po svemu sudeći i Lučića, moguće i još kojeg mladog igrača koji su u prodajnom izlogu. Nije tajna da Hajduk ima problema s financijama, da mu je za vratom i kazna UEFE zbog loših financijskih rezultata u 2023. i 2024. godini i za očekivati je da nakon Prpića još neki mladi igrač napusti klub.

Financije su se odrazile i na dovođenje novih igrača, za sada su doveli Ivušića, Karačića, Racija, Pajazitija i Rebića, a u planu je dovođenje još nekoliko novih igrača. Hajduk je najlakše opisati kao gradilište na koje se dovozi materijal od kojeg Gonzalo Garcia mora posložiti i uigrati kvalitetnu momčad, vodeći protom računa o mladim igračima koji će u novoj konstelaciji snaga dobivati puno više prilika. Vidjelo se to i po pripremnim ogledima, vidjelo se to i po dva ogleda sa Zirom u kojima se trener Hajduka nije libio zaigrati s mladima.

Novi trener Gonzalo Garcia donio je i neke nove navike i postulate u igri, prvi dojam je da će pod njim Hajduk više trčati i pokrivati veći dio terena, ozbiljnije pritiskati suparnika i izlaziti iz zadnje linije s loptom. No još je puno posla pred novim trenerom Hajduka. Za sada se najvećim pojačanjem pokazao Adrion Pajaziti, nadareni veznjak koji bi u Hajduku trebao doživjeti punu afirmaciju. Najveće ime je, naravno ako dođe, Ante Rebić, igrač koji je u najboljim danima bio prevaga i u puno većim klubovima nego što je to Hajduk i u puno jačim ligama od HNL-a, ali izmučen ozljedama već neko vrijeme ne pruža igre na tom nivou. Zbog toga je uostalom i prihvatio poziv Hajduka i vratio se u hrvatski nogomet. Koliko će Rebić moći i hoće krenuo u pregovore s Hajdukom. Ako Rebić potpiše i ako bude zdrav i spreman, sigurno će biti velika snaga, u protivnom...

Što se tiče ozljeda tu je najveći problem mladi Skelin koji je bio programirani nasljednik Prpića u startnoj postavi, ali ozljeda koljena bi ga mogla odvojiti od terena te natjerati da ponovno mora krenuti od starta. Pitanje je i u kakvom će statusu biti Mihael Žaper koji nikako da uhvati formu i zaigra, nakon Gattusa i Garcia osjeća da to još uvijek nije to, da se Žaper trudi ali da sa strahom ulazi u duele...

Kada je Hajduk u pitanju nikad nema mira, pa smo tako i u "sezoni kiselih krastavaca" imali pregršt događanja, od bizarne situacije s odgodama Skupštine i imenovanja novog Nadzornog odbora, preko formalnog propusta pri imenovanju Hrvoja Maleša na čelno mjesto županijskog nogometnog saveza, pa nevremena koje je poharalo Poljud i nanijelo mu ozbiljna oštećenja, do trakavice oko dolazaka i odlazaka igrača koja traju od početka prijelaznog roka. Zaključno s Ivanom Lučićem kojeg više nitko niti ne spominje kao igrača Hajduka, a on svako malo objavljuje fotografije s plaže. No i dalje je u statusu igrača Hajduka.

Rezultati pripremnih utakmica

30. lipnja, 17.30: Hajduk - CSKA Sofija 1-0 (Radomlje)

1-0 (Radomlje) 4. srpnja, 17.30: Radomlje - Hajduk 0-1 (60+45 minuta, Radomlje)

- Hajduk 0-1 (60+45 minuta, Radomlje) 12. srpnja, 20.45: Posušje - Hajduk 0-1 (Posušje)

- Hajduk 0-1 (Posušje) 15. srpnja, 18.30: Hajduk - Croatia Zmijavci 4-1 (Split)

- Croatia Zmijavci 4-1 (Split) 18. srpnja, 19 sati: LASK - Hajduk 2-1 (Linz)

