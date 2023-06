Hajduk želi Osijeku preoteti kapetana! 'Istina je da postoji interes, ali želimo da ostane'

Beljo, Ivušić, Kleinheisler, Škorić i tako do desetog igrača. Ove zime redali su se odlasci iz Osijeka zbog čega je klub itekako ispaštao u proljetnom dijelu sezone. Kadar je bio jako oslabljen pa su priliku iznenada dobili juniori.

U jednom trenutku klub je bio bez pobjede dva mjeseca, istopila se velika prednost i bio je upitan plasman u kvalifikacije za Europu, ali Stjepan Tomas je, kao četvrti trener u sezoni, došao u završnici i spasio stvar. S Osijekom je osvojio treće mjesto i odveo ga u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Osječani su u ponedjeljak započeli s pripremama za novu sezonu i to na novom stadionu Pampas na kojem će od ove sezone igrati utakmice. Gradski vrt je otišao u povijest i Osijek s velikim ambicijama se sprema za novu sezonu u kojoj je želja napraviti iskorak u prvenstvu i Europi te konačno pospremiti trofej u vitrine pod palicom mađarskih vlasnika.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prije toga je potreban redizajn svlačionice i dolazak kvalitetnih pojačanja koji je podignuti aktualni kadar. No, potrebno će biti i zadržati kostur momčadi i igrače koji su iznijeli prošlu sezonu, a to se ponajviše odnosi na kapetana Mihaela Žapera.

Igrao je malo stopera, malo zadnjeg veznog, što je i njegova prirodna pozicija. Što god je trebalo pokriti, on je bio spreman i zbog toga su ga navijači još više zavoljeli, te kapetanske i liderske crte. No, Žaper je željan novih izazova, a za njega postoji veliki interes. To je otkrio sportski direktor Ivica Kulešević i priznao kako ga dozivaju s Poljuda.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Žaper je igrač NK Osijeka s važećim ugovorom. On je naš kapetan i mi na njega računamo dugoročno. Prerano je sada govoriti o bilo čemu. Interes Hajduka postoji, postoji i interes nekih drugih klubova. Na današnji dan vam ne mogu reći da će on ostati u Osijeku u ovom prijelaznom roku ili da će otići. Naravno da je naša velika želja da ga zadržimo te da povede Osijek u novu sezonu i da ostane dugoročno u NK Osijeku - rekao je Kulešević.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Žaper je cijelu karijeru proveo u Osijeku za kojeg je odigrao 147 utakmica uz 18 golova i 13 asistencija. Ima 24 godine, na Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, ali kako mu ugovor istječe sljedeće godine, Osječani ga moraju prodati ovog ljeta ako žele pospremiti neki novac u kasu. Možda mu je i sada prilika za neki iskorak u karijeri, a ponuda sigurno ne manjka. Uz Hajduk, spominjao se i interes Dinama te Trabzonspora, na čijoj klupi sjedi Nenad Bjelica. Riječ je o pouzdanom i vrijednom veznjaku koji bi bio veliko pojačanje za svaku HNL momčad.

Osijek želi ostaviti svog kapetana, ali se i ojačati jer je letvica koju su si postavili vrlo visoka.

- Ambicije Osijeka su još uvijek velike i mi želimo biti konkurentni za borbu za najviše ciljeve u prvenstvu i kupu. Što se tiče Europe - veliki san je da igramo grupnu fazu europskog natjecanja. Sigurno ste upoznati s mogućnostima ždrijeba. U trećem pretkolu možemo izvući jake protivnike. Želimo igrati dobro i napadački. Moja velika želja je da kada NK Osijek izlazi s terena dobije veliki aplauz. Mi određeni budžet imamo. Nećemo se ponašati kao pijani milijunaši. Mi ćemo biti naslonjeni na omladinsku školu koja je među najboljima u Hrvatskoj i regiji - rekao je sportski direktor Osijeka.