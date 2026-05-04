Hajduk želi produžiti ugovor s Melnjakom, a ni on nema ništa protiv: 'To je pametan potez...'

Već neko vrijeme s Poljuda stižu informacije kako će Hajduk ponuditi produženje ugovora Dariju Melnjaku. Iskusnom beku aktualni ugovor istječe na kraju sezone i prema dostupnim informacijama klub mu je već ponudio novi, on nema ništa protiv ostanka na Poljudu, a nema ni trener Gonzalo Garcia, koji je pozdravio tu ideju:

- Iza Darija Melnjaka je jako teška godina, siguran sam da me dugo mrzio i nije bio sretan, ali Šimun Hrgović je imao jako dobru sezonu sve dok nisu zaredali reprezentativni nastupi i dok nije osjetio bol u koljenu. Šimun je bio u prednosti, ali Dario je uvijek bio tu. Radi se o jako kvalitetnom i sjajnom momčadskom igraču, i za nas je pravi luksuz da je tu, da pruža podršku i služi kao primjer mladima. Ako mu klub ponudi novi ugovor to bi bio pametan potez – kazao je nakon pobjede nad Varaždinom trener Hajduka.

Ostali su još neki detalji ali čini se da se stvari kreću u dobrom smjeru. Dario Melnjak stigao je na Poljud prije pet godina i od prvoga dana privukao pozornost i stekao simpatije navijača dobrim igrama i primjerenim ponašanjem. Sve do teške ozljede koljena i operacije bio je nezamjenjiv na lijevom beku, a navijači Hajduka posebno pamte njegove sjajne nastupe i golove u dva uzastopna finala Kupa, protiv Rijeke na Poljudu zabio je dva, protiv Šibenika u Rijeci jedan gol te se tako prometnuo u junaka Torcide.

Nažalost, početkom sezone 2023/'24 Melnjak je ozlijedio križne ligamente koljena, operacija i oporavak potrajali su skoro do kraja sezone. U prošloj sezoni vratio se na teren ali je uglavnom dijelio minutažu s Dialom, dok je u ovoj uglavnom bio pričuva mladom Šimunu Hrgoviću, koji je bio projekt kluba od kojeg se očekivalo puno na terenu, ali i na tržištu. Eventualnim odlaskom Hrgovića u inozemstvo, kojem se svi nadaju, Melnjak bi se vratio u prvi plan i opet postao standardan, što mu je sigurno dodatni motiv za ostanak na Poljudu.

Melnjak je u pet sezone koliko je odradio u dresu Hajduka skupio je 156 nastupa, zabio 15 golova i 14 puta asistirao te postao je jedan od ljubimaca navijača. Tih i samozatajan, ali kvalitetan i pouzdan igrač vrijedan je djelić Hajdukovog mozaika. Novi ugovor trebao bi mu biti nagrada za sve što je do sada dao klubu, ali i jako dobar potez kluba koji bi dobio kvalitetnog i pouzdanog igrača, igrača koji može biti uzor svakom mladiću koji uđe u seniorsku svlačionicu.

Melnjak je obiteljski čovjek, njegova supruga Georgija Psora i dvije curice Kleio i Julia obožavaju Split, curice idu u vrtić i stekle su jako puno prijatelja, i one su jedan od razloga zbog kojih bi Dario volio ostati u Splitu. Obje govore grčki i hrvatski jezik, starija kćer uči i engleski a redovito ih se može vidjeti i na utakmicama, naravno u tatinim dresovima.