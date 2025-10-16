Obavijesti

OTKRIO I MENTORA

Hajdukov Amerikanac odbio je ponudu druge reprezentacije: 'Tamo je moje srce i znaju to'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rokas Pukštas, Hajdukov Amerikanac, odbio je Litvu i želi igrati za SAD! Ovaj mladić s nevjerojatnom pričom i talentom postaje ključni igrač Hajduka i sanja o Svjetskom prvenstvu 2026.

Mladi veznjak Hajduka Rokas Pukštas, rođen u Oklahomi, postao je jedan od ključnih igrača splitskog kluba, a u tekućoj sezoni već je zabio četiri gola u devet ligaških nastupa. Dok svojim igrama oduševljava na Poljudu, izvan terena vodi se tiha bitka za njegovu reprezentativnu budućnost između Sjedinjenih Američkih Država i Litve.

Sin litavskih sportaša, oca olimpijskog maratonca i majke prvakinje u troskoku, ima pravo nastupa za obje zemlje. Litavski nogometni savez uložio je "sve napore" da ga privoli, no 21-godišnjak, koji je već nosio dres SAD-a u U-15 i U-20 uzrastima, bio je nedvosmislen.

- Iako kao dvojni državljanin primam pozive iz Litve, bio sam jasan i izravan. Ovdje sam da igram za SAD. Tamo je moje srce i oni to znaju - izjavio je Pukštas za CBS Sports.

Njegov put bio je sve samo ne tipičan. Nakon akademije Sporting Kansas Cityja i probe u Manchester Unitedu, 2020. pridružio se Barceloninoj akademiji u Arizoni prije nego što je iste godine stigao u Split. Brzo se probio kroz mlađe uzraste i postao nezamjenjiv u prvoj momčadi, s kojom je osvojio i Kup 2023. Opisuju ga kao modernog "box-to-box" veznjaka, neustrašivog i agresivnog, igrača koji, kako sam kaže, djeluje kao "vatrogasac" na terenu i "kontrolira tempo igre".

Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Njegovom razvoju značajno je pridonio i legendarni Ivan Rakitić, s kojim je dijelio svlačionicu u prošloj sezoni.

- Pitao sam ga korak po korak kako pristupa igri. Proveo me kroz sve sitne detalje koje je naučio. Neizmjerno sam mu zahvalan na svemu što mi je prenio - otkrio je Pukštas.

Iako još nije razgovarao s aktualnim izbornikom američke reprezentacije Mauricijem Pochettinom, Pukštas je uvjeren da je na pravom putu.

- Kada vidite dečke poput Diega Lune ili Jacka McGlynna kako nastupaju za reprezentaciju, s kojima sam se razvijao dvije-tri godine, to mi daje samopouzdanje jer znam da sam i ja bio s njima - dodaje.

S 21 godinom, vrijeme je na njegovoj strani. Potpuno je fokusiran na klupske uspjehe s Hajdukom, koji se bori za naslov prvaka s Dinamom. Osvajanje trofeja i mogući proboj u kvalifikacijama Lige prvaka bili bi idealna pozornica da se nametne za mjesto u reprezentaciji koja će biti jedan od domaćina Svjetskog prvenstva 2026. Za Rokasa Pukštasa cilj je jasan: ostvariti američki san na nogometnom terenu i ponosno nositi dres sa zvijezdama i prugama.

