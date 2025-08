Hajdukov apsurd na startu lige: Ante Rebić mora odraditi dvije utakmice kazne, kao i Livaja!

Ante Rebić, srebrni "vatreni" iz Rusije i bivši napadač Milana, potpisao je za Hajduk. Njegov dolazak na Poljud izazvao je pozitivne reakcije među navijačima, no njihov optimizam malo će splasnuti uvidom u disciplinske kartone: Rebić, baš kao ni kapetan Marko Livaja, neće imati pravo nastupa u prva dva kola nove sezone HNL-a. Hajduk tako u novu borbu za titulu kreće bez svoja dva najzvučnija napadača.

Dug iz Italije stiže na naplatu na Poljud

Problem koji je zadesio splitski klub vuče korijene iz Rebićeve posljednje utakmice u dresu talijanskog Leccea. U susretu protiv Lazija, u kojem uopće nije igrao, Rebić je kao igrač s klupe zaradio izravni crveni karton zbog žestokog prigovora i vrijeđanja suca Michaela Fabbrija. Disciplinska komisija Serie A nije imala milosti te mu je izrekla kaznu od dvije utakmice suspenzije i novčanu globu od 15.000 eura.

Prema propozicijama natjecanja, suspenzije zbog crvenih kartona prenose se iz jednog saveza u drugi. To u praksi znači da će Rebić, iako je kaznu zaradio u Italiji, dug morati odraditi u Hrvatskoj. Navijači Hajduka tako će na njegov debi u bijelom dresu morati pričekati najranije do trećeg kola, jer će propustiti otvaranje sezone protiv Istre 1961 (nedjelja, 21 sat) te domaću utakmicu protiv Gorice (10. kolovoza, 21 sat), i to ako ga bijeli registriraju za prvo kolo. Pravo nastupa imao bi tek od trećeg kola protiv Slaven Belupa, također na Poljudu 17. kolovoza (21 sat).

Dvostruki udarac za trenera Garciju: Bez Rebića i Livaje

Kao da izostanak najvećeg pojačanja nije dovoljan problem, trener Hajduka na startu prvenstva ne može računati ni na svog kapetana i najboljeg igrača, Marka Livaju. On također odrađuje kaznu od dvije utakmice zabrane igranja, koju je zaradio zbog nesportskog ponašanja prema navijačima Rijeke u završnici prošle sezone.

Ova situacija stavlja splitski klub u vrlo izazovnu situaciju. U utakmicama na otvaranju sezone, u kojima se hvata zalet za borbu za naslov, Hajdukov napad bit će bez udarne snage i iskustva koje donose Rebić i Livaja. Bit će to veliki test za širinu igračkog kadra i taktičke zamisli novog stožera Gonzala Garcije koji će obojicu igrača moći koristiti u europskim utakmicama protiv Dinamo Cityja.

Prve utakmice pokazat će kako će se momčad snaći bez svojih lidera, a kada se Rebić i Livaja vrate na teren, pritisak i očekivanja bit će veći no ikad. Start sezone za Splićane bit će sve samo ne uobičajen.