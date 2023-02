VIDEO Hajdukov biser na 16. rođendan potpisao do 2026.! Za dva dana igra protiv Dinama?

I 'pape' i 'dida', a i brat, igrali su za Hajduk, a sada će i on. Najveći talent 'bilih' u posljednjih desetak godina i igrač pred kojim je velika budućnost.

Hajdukovo čudo od djeteta Luka Vušković danas je napunio 16 godina, stekao pravo nastupa u seniorskom nogometu i istog dana dobio najljepši mogući poklon. Potpisao je s najdražim klubom do 2026. godine.

- Sjajan je osjećaj što ću i dalje biti dio ove velike obitelji. Tu sam cijeli život, sjećam se prvih dana, prvog gola za Hajduk, svega što sam prošao kroz Akademiju. Drago mi je što sam do sada mogao pomoći svojim suigračima, posebno mi je drago što sada igramo protiv Manchester Cityja. Ja ne mogu igrati, ali nadam se da ćemo proći dalje. Sljedeća velika želja mi je dati svoj doprinos prvoj momčadi, ostvariti službeni debi jer to mi je san i nadam se da će se ubrzo ispuniti - rekao je Vušković.

Luka je dijete Hajduka, prošao je sve uzrasne kategorije Majstora s mora a prošlih nekoliko sezona je zbog svog iznimnog talenta u pravilu nastupao za starije kategorije od onih kojima pripada po svojoj biološkoj dobi.

U 19 službenih juniorskih nastupa ove sezone kao stoper se čak osam puta upisao u strijelce. Od toga je 14 puta zaigrao u prvenstvu i pri tom šest puta pogađao mrežu suparnika, jedan nastup upisao je u Kupu te četiri u Ligi prvaka mladih gdje je zabio dva gola. Upravo njegovim golom Hajdukovi juniori su nedavno svladali Šahtar i plasirali se u osminu finala natjecanja gdje ih čeka Manchester City. No, Vušković će tu utakmicu propustiti zbog crvenog kartona na utakmici sa Šahtarom. Udario je ukrajinskog igrača rukom po licu nakon verbalnog sukoba, a Uefa ga je kaznila s tri utakmice neigranja, što znači kako neće Hajdukovim juniorima biti dostupan sve do finala, ako klub do tamo uopće dođe.

S visinom od 193 cm, velikom brzinom u nogama i besprijekornom tehnikom, Vušković izgleda kao da već sad bez problema može zaigrati u prvoj postavi seniora Hajduka. Igrački kompletan s nevjerojatnim fizičkim kapacitetim i moći ponavljanja. Taktički zreo, sjajno razumije i čita igru, a voli često ući iz drugog plana u završnicu.

Uz sve ove opise, Vuškoviću biste dali 25 godina, no Hajdukovom wunderkindu tek je 16 godina. Otpočetka godine igrao je s juniorima gdje je odskakao, a sa 16. rođendanom stekao je pravo nastupa za prvu momčad Hajduka i već u nedjelju mogao bi debitirati u službenoj utakmici na Maksimiru u vječnom derbiju protiv Dinama. Ivan Leko muku muči sa stoperima, na raspolaganju su mu tek Ferro i Simić, a kako preferira sustav s tri stopera, logično je da Vušković bude taj treći. Znakovito je i to što je utakmicu juniora protiv Rijeke pratio s tribina. I nije to nikakav populistički potez kluba, jednostavno je Luka već sada spreman za seniorski nogomet.

Ako zaigra na Maksimiru, sa 16 godina i dva dana izjednačit će se s Markom Dabrom kao najmlađim igračem u povijesti HNL-a. I nije Vušković samo budućnost Hajduka, već i njegova sadašnjost. Koliko god bilo nezahvalno gurati dijete od 16 godina u prvu momčad, već je pokazao kako je prerastao juniore. A kako stvoriti vrhunskog igrača ako ne testirate njegove limite?

Ako se nastavi razvijati ovakvom munjevitom brzinom i preskakati stepenice kao Joško Gvardiol, s kojim ga mnogi uspoređuju, o njemu ćemo jednog dana pričati kao o najvećem transferu Hajduka u povijesti. I vrlo moguće, budućem reprezentativcu.

