Hajdukov debitant: Trener me iznenadio, a mogu ja još i bolje

Momak koga su prepoznali i Petar Krpan i Joe Šimunić bačen je u vatru na Aldo Drosini i igrao je u prvih 11. Stigao je iz Tomislavgrada prije pet godina, a zabijao je u Drugoj HNL ove zime

<p><strong>Mario Čuić</strong> (19), momak iz mjesta Brišnik pokraj Tomislavgrada u Hercegovini, u četvrtak je debitirao za Hajduk u pobjedi nad Istrom 1961 u Puli kojom su Splićani, makar privremeno, preuzeli drugo mjesto ljestvice HNL-a koje donosi kvalifikacije za Ligu prvaka.</p><p>Trener <strong>Igor Tudor</strong> dao mu je šansu za prvi nastup od prve minute umjesto Jakova Blagaića u veznom redu "majstora s mora" i pohvalio njegov mentalitet rekavši kako je nebitno koliko igrač ima godina i da će dobiti još prilika.</p><p>- Osjećaj je stvarno poseban, debitirati za Hajduk jako je velika stvar. Jako mi je drago što mi je trener pružio šansu, pogotovo u prvih 11. Drago mi je što smo pobijedili i mislim da je to najvažnije od svega - rekao je Čuić nakon utakmice na Drosini.</p><p>- Tudor me malo iznenadio, rekao mi je da ću igrati već na treningu prije utakmice. Bilo je malo pozitivne treme prije utakmice, ali opuste te igrači i trener pa je bilo lakše - dodao je Mario.</p><p>Hajduku se pridružio još kao 14-godišnjak 2015. i prošao nekoliko uzrasnih kategorija, a od ove zime bio je u drugoj momčadi pod vodstvom <strong>Marija Despotovića</strong>. U Drugoj HNL je u tri utakmice zabio dva gola, Croatiji iz Zmijavaca i Kustošiji.</p><p>Može igrati na nekoliko pozicija u veznom redu i obrani, a dobrim igrama u Hajduku zavrijedio je i pozive u mlađe selekcije hrvatske reprezentacije, gdje ima već 16 nastupa. <strong>Petar Krpan</strong> zvao ga je u selekciju do 17, a <strong>Joe Šimunić</strong> do 19 godina. Zabio je i dva gola.</p><p>- Bilo je dosta trke, stvarno teška utakmica. Zadovoljan sam svojom igrom za debi, ali može to još bolje. Istra je dosta organizirana, pogotovo u obrani. U drugom poluvremenu bilo je teže, ali mislim da smo zasluženo pobijedili - zaključila je Hajdukova mlada nada.</p>