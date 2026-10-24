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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
NOA SKOKO ZA 24SATA PLUS+

Hajdukov dijamant briljira u Rudešu: 'Australija me želi, ali ne vidim razlog za promjenu...'

Piše Tomislav Gabelić,

Gušt je gledati Hajduk, ali morao sam u potragu za minutažom i izabrao sam Rudeš, kaže Skoko, koji je prije tri godine s juniorima Hajduka igrao finale Lige prvaka mladih

Noa Skoko (20) bio je, uz Rokaša Pukštasa i Niku Sigura, dio Hajdukove mladosti koja je odrasla u drukčijem okruženju i koja je u sebi nosila drukčiji mentalitet, navike i razmišljanja o sportu od domaćih momaka. Uz sve ostale nogometne karakteristike, njih trojicu je i mentalitet izdvajao od ostalih. Pukštas i Sigur otišli su iz Hajduka u inozemstvo, a najmlađi od njih, Noa Skoko, sada je na posudbi u Rudešu, gdje će se dobrim igrama pokušati izboriti za povratak na Poljud. I zasad mu ide jako dobro... Momčadi se priključio početkom kolovoza, odigrao je svih devet utakmica, zabio tri gola i pomogao Rudešu u bijegu s dna ljestvice.

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