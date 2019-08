Hajdukov drvosječa: Jakoliš je dobio peti crveni u karijeri...

Rujan je 2017. godine. Marin Jakoliš ulazi u igru za Admiru, dobiva dva žuta kartona u samo dvije minute i izlazi iz igre. U istom razdoblju prošle godine Jakoliš je opet briljirao. Ovaj put je probio i vlastiti rekord te je u samo jednoj minuti uspio dobiti dva žuta kartona. Ne stigne onaj svjetski rekorder u brzom čitanju izgovoriti "Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika", a Marin Jakoliš već zaradi crveni karton.

Hajduk je u nedjelju igrao protiv Belupa, ali ovaj put je bio kolovoz. Marin Jakoliš očito ne voli baš vrućine, a sparina u Koprivnici opet je uzela danak. U igru je ušao u 54. minuti i samo dvije minute kasnije u suzama je izlazio s terena i udarao tunel u svlačionici. Razlog? Možda pretjerano gledanje MMA borbi. Laktom je udario Međimoreca u glavu i put pod tuš.

Crveni kartoni u austrijskoj ligi dokaz su da mladom napadaču ovakvi startovi itekako nisu strani, a to kaže i statistika. Naime, Šibenčanin je ukupno u karijeri odigrao 109 utakmica, zabio 11 golova. No u nečemu je puno bolji nego u golovima. Nisu asistencije, nego je riječ o žutim kartonima. On je u svojoj karijeri skupio 20 žutih kartona, a nije ni s crvendaćima daleko. Njih je zaradio čak pet.

Jakoliš je pokazao da bi tako u skorijoj budućnosti vrlo lako mogao nadmašiti bivše stopere Hajduka Juricu Buljata i Borisa Pandžu kojima su žuti i crveni kartoni bili kao doručak, a takva je situacija i s Jakolišem. Buljat je u HNL-u skupio 33 žuta, a Pandža 17. Obzirom da su Marinu tek 22 godine, na vrlo dobrom je putu da poruši i njihove rekorde... A kad još razmislimo da je riječ o napadaču...

Hajduk ga je doveo da zabija golove, ali njemu očito bolje ide skupljanje kartona. Nije bio na pripremama s klubom u Sloveniji jer su bili u pregovorima, a debi je prošao kako je prošao. Marin Miočić, pardon, Jakoliš, šakom je lupio o stol, pardon, u glavu Međimoreca i u karijeri dodao još jedan crveni karton...