Hajdukov novi 'zmaj' jedan je od najplaćenijih igrača. Ljetuje u Makarskoj i obožava ćevape

Dennis Hadžikadunić (28) u ponedjeljak je kompletirao transfer u Hajduk. Bosanskohercegovački nogometni reprezentativac pridružio se bijelima nakon što su propali pregovori s njegovim suigračem i vršnjakom Dženisom Burnićem (28). Pojačat će konkurenciju u zadnjoj liniji u kojoj su od ranije Ron Raci i Dario Marešić uz domaće momke Marina Skelina i Roka Gabrića, a od ovog ljeta tu je i Alec van Hoorenbeeck.

Ipak, jedan detalj sugerira kako je Hadžikadunić došao kako bi bio standardan u momčadi Gonzala Garcije. Ponudili su mu plaću od 400.000 eura za dvogodišnji ugovor, što je maksimum prema novoj politici uprave, prema nekim informacijama ima više i od Ante Rebića prošle sezone. Sportski direktor Robert Graf u njega ima veliko povjerenje, a navijači se nadaju kako će učvrstiti obranu koja je u čak pet od devet ovosezonskih utakmica primila barem dva gola.

Iz kluba su mu u simpatičnom videu predstavljanja ponudili sirnicu kao "burek sa sirom", na što je reagirao "Jel me vi za*ebavate?", a jednom je prilikom otkrio kako mu je hrana za kojom čezne u Bosni ipak drugi specijalitet: ćevapi. I uz njih je, sa Zvjezdanom Misimovićem, dogovarao prelazak iz švedske u reprezentaciju BiH 2020., u paketu s Anelom Ahmedhodžićem (27), s kojim je ponikao u Malmöu.

Promjenom sportskog državljanstva naljutio je Šveđane. No srce i otac Said rekli su: izaberi BiH.

- Bosna je pokazala veliki interes, posebno nakon mojih dobrih igara u Rusiji, dok su se Šveđani šutili i nadali se najboljem. Nije mi bila namjera čekati debi u reprezentaciji Švedske u 30. godini. Imam veće ambicije od toga. Osjećam da se u Bosni događa nešto dobro i željeli su me dugo vremena - govorio je.

Do ožujka 2024. bio je starter kad je bio zdrav, a od jeseni te godine, uz ozljede mišića i ligamenata zgloba, dobiva mrvice. Ima svega dva nastupa po punih 90 minuta u zadnjih godinu dana, pa je i na Svjetskom prvenstvu dobio priliku tek u jednoj utakmici protiv Katra u Seattleu, zadnjih 27 minuta umjesto bivšeg hajdukovca Nikole Katića u pobjedi 3-1.

Stoper visok 191 centimetar na Poljud nedvojbeno donosi veliko međunarodno iskustvo jer igrao je u Švedskoj, Rusiji, Španjolskoj, Njemačkoj i Italiji. I epizoda iz Rusije dosta govori o njegovu karakteru. Naime, nepune četiri godine nakon što je iz Malmöa prvi put otišao u inozemstvo u Rostov, i svega dva tjedna nakon početka invazije na Ukrajinu iskoristio je Fifinu povlasticu i napustio Rusiju. Nikad više nije zaigrao za taj klub iako je još četiri godine, do ovoga ljeta, formalno bio njegov igrač.

Prvo se vratio kući u Malmö, a deset mjeseci poslije dogovorio novu posudbu u Mallorcu, koja je tad bila član La Lige, do kraja te sezone i odigrao osam utakmica. Uslijedila je selidba u Njemačku, gdje je dvije sezone igrao za HSV u 2. Bundesligi, pri čemu je u drugoj izborio povratak u elitu. I tamo se pokazao važnim kotačićem u momčadi s 52 nastupa i dva gola, a javnost oduševio što je u prvom intervjuu za klub govorio njemački. Proteklu je sezonu igrao za Sampdoriju u Seriji B, u 28 nastupa ima jednu asistenciju.

Dalmaciju dobro poznaje izvan nogometnog terena, i sam je na Instagramu objavljivao kako se kupa i vozi jet ski u Makarskoj. Navijači će od njega nesumnjivo imati velika očekivanja, a uzori su mu Virgil van Dijk i Sergio Ramos. Sad će se okušati i u HNL-u, vjerojatno i odmah pomoći u najvažnijim utakmicama ljeta protiv Rakowa za europsku jesen.