Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVI IZAZOV

Hajdukov promašaj našao novi klub. Šef mu je ikona Barcelone

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Hajdukov promašaj našao novi klub. Šef mu je ikona Barcelone
Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Gonzalez je za Hajduk odigrao osam utakmica, uključujući i 90 minuta u derbiju protiv Dinama u rujnu. Ipak, nije se uspio nametnuti kod trenera Gonzala Garcije i raskinuo je ugovor nakon samo nekoliko mjeseci...

Admiral

FC Andorra, nogometni klub u vlasništvu proslavljenog braniča Barcelone Gerarda Piquéa (38), službeno je predstavio svoje najnovije pojačanje za nastavak sezone. Riječ je o dvadesetosmogodišnjem španjolskom stoperu Édgaru Gonzálezu (28), igraču dobro poznatom hrvatskoj nogometnoj javnosti, koji u Andoru stiže iz redova splitskog Hajduka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajduk - Vukovar 02:14
Hajduk - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Klub je poželio dobrodošlicu svojem novom igraču efektnom grafikom na kojoj uz sliku Gonzáleza stoji natpis "Benvingut", što na katalonskom znači "Dobrodošao". Ovaj transfer označava novo poglavlje u karijeri Gonzáleza, koji nakon neslavne epizode u hrvatskom prvenstvu seli u drugu španjolsku ligu.

NEVJEROJATNA BROJKA Hajduk se pohvalio s 50.000 članova: 'Identitet, a ne đir'
Hajduk se pohvalio s 50.000 članova: 'Identitet, a ne đir'

Dolazak Gonzáleza događa se u ključnom trenutku za Andorru. Momčad se trenutno nalazi na četrnaestom mjestu na ljestvici, samo dva boda iznad zone ispadanja, te se grčevito bori za opstanak u drugom razredu španjolskog nogometa. Klub, koji je od 2019. godine u većinskom vlasništvu Gerarda Piquéa, ambiciozan je projekt s ciljem stabilizacije u profesionalnim ligama.

Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nakon sjajnog početka sezone, momčad trenera Ibaija Gómeza upala je u rezultatsku krizu tijekom listopada, no u prosincu su prekinuli niz od deset utakmica bez pobjede. Uprava kluba očito je odlučila reagirati u zimskom prijelaznom roku, a González nije jedino novo ime.

PRATE NJEGOV RAZVOJ Francuzi: Marseille želi dovesti velikog Hajdukovog talenta
Francuzi: Marseille želi dovesti velikog Hajdukovog talenta

Prije njega su stigli golman Aron Yaakobishvili na posudbu iz Barcelone B te Yeray Cabanzón. Kolika je Piquéova posvećenost projektu vidjelo se prije samo nekoliko dana, kada je 10. siječnja osobno sudjelovao s igračima i navijačima u čišćenju snijega s terena kako bi se mogla odigrati utakmica protiv Cultural Leonese.

Gonzales je za Hajduk odigrao osam utakmica, uključujući i 90 minuta u derbiju protiv Dinama u rujnu. Ipak, nije se uspio nametnuti kod trenera Gonzala Garcije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Španjolac iz Hajduka otišao u drugoligaša, šef će mu biti legenda Barcelone

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak
OBRANILI NASLOV

Barcelona - Real Madrid 3-2: Kataloncima Superkup nakon prave golijade! Raphinha junak

Raphinha je zabio dva gola za Barcelonu, jedan je dodao Lewandowski, dok su za Madriđane zabili Vinicius i Gonzalo. Barceloni je ovo 16. trofej Superkupa u povijesti i najuspješniji su u Španjolskoj po tome
Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!
PRIJATELJSKA UTAKMICA

Njemačka - Hrvatska 33-27: S dva poraza odlazimo na Euro!

NJEMAČKA - HRVATSKA 33-27 Hrvatski rukometaši porazom su zaključili pripreme za Europsko prvenstvo. Prvu utakmicu naša reprezentacija igra u Malmöu 17. siječnja protiv Gruzije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026