Hajdukov promašaj našao novi klub. Šef mu je ikona Barcelone

FC Andorra, nogometni klub u vlasništvu proslavljenog braniča Barcelone Gerarda Piquéa (38), službeno je predstavio svoje najnovije pojačanje za nastavak sezone. Riječ je o dvadesetosmogodišnjem španjolskom stoperu Édgaru Gonzálezu (28), igraču dobro poznatom hrvatskoj nogometnoj javnosti, koji u Andoru stiže iz redova splitskog Hajduka.

Klub je poželio dobrodošlicu svojem novom igraču efektnom grafikom na kojoj uz sliku Gonzáleza stoji natpis "Benvingut", što na katalonskom znači "Dobrodošao". Ovaj transfer označava novo poglavlje u karijeri Gonzáleza, koji nakon neslavne epizode u hrvatskom prvenstvu seli u drugu španjolsku ligu.

Dolazak Gonzáleza događa se u ključnom trenutku za Andorru. Momčad se trenutno nalazi na četrnaestom mjestu na ljestvici, samo dva boda iznad zone ispadanja, te se grčevito bori za opstanak u drugom razredu španjolskog nogometa. Klub, koji je od 2019. godine u većinskom vlasništvu Gerarda Piquéa, ambiciozan je projekt s ciljem stabilizacije u profesionalnim ligama.

Nakon sjajnog početka sezone, momčad trenera Ibaija Gómeza upala je u rezultatsku krizu tijekom listopada, no u prosincu su prekinuli niz od deset utakmica bez pobjede. Uprava kluba očito je odlučila reagirati u zimskom prijelaznom roku, a González nije jedino novo ime.

Prije njega su stigli golman Aron Yaakobishvili na posudbu iz Barcelone B te Yeray Cabanzón. Kolika je Piquéova posvećenost projektu vidjelo se prije samo nekoliko dana, kada je 10. siječnja osobno sudjelovao s igračima i navijačima u čišćenju snijega s terena kako bi se mogla odigrati utakmica protiv Cultural Leonese.

Gonzales je za Hajduk odigrao osam utakmica, uključujući i 90 minuta u derbiju protiv Dinama u rujnu. Ipak, nije se uspio nametnuti kod trenera Gonzala Garcije.