Španjolci preplavili HNL, a već je počelo podbadanje! Villar iz Dinama provocira hajdukovca Guillamóna zbog odabira iste lige i broja
Hajdukov Španjolac pohvalio se debijem, 'uletio' dinamovac: Uzeo si mi državu i broj, što još?
Niz Španjolaca ovo je ljeto stigao u HNL. Dinamo su pojačali Sergi Domínguez i Gonzalo Villar, u Hajduku su Hugo Guillamón, Edgar González i Iker Almena, u Lokomotivi David Virgili i José Manuel Raigal, a u Istri Alejandro Jay. Čini se kako su već počela i međusobna podbadanja.
Guillamón, igrač koji je vrijedio 25 milijuna eura prije tri godine, stigao je na Poljud iz Valencije. Nakon zatvorene prijateljske utakmice protiv Posušja (3-3) u kojoj je debitirao u bijelom dresu, na Instagramu je napisao:
"Dodao sam neke minute u rezervar. Sretan sam što sam opet na terenu. Sad ću se odmoriti nekoliko dana i vratiti jači."
U komentarima mu se javio dinamovac Villar:
"Kopirao si moju zemlju, broj (6, op.a.)… Hoćeš još nešto, brate?".
Hajdukovci su, naravno, stali u obranu svoga veznjaka.
"Otiša si u krivi klub", piše jedan.
"Brat će uzeti trofej", piše drugi.
"Baš da vidimo hoće li kopirati i tvoj nivo", nadovezao se jedan Španjolac.
"Da, kao i zadnjih 20 godina", stoji u četvrtom odgovoru pod Villarov komentar.
