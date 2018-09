Hajdukov spasitelj je zvijer od napadača vrijedan 4 milijuna €

Hajduk ni nakon šest kola u HNL-u ne zna za pobjedu i trenutno je osmi, na dva boda od mjesta koje vodi u razigravanje za ostanak u prvoj ligi.

Naveliko se priča o smjeni Željka Kopića, a u sjeni toga Hajduk radi na velikom transferu koji bi mu popravio napadačku sliku momčadi. Splićani su u šest utakmica zabili šest golova, manje su zabili samo Istra (pet golova) i Rudeš (četiri) koji su predzadnja i zadnja momčad lige. No to bi trebao popraviti Malijac Cheick Diabate (30), iskusni 194 centimetara visoki napadač koji je igrao za Bordeaux, Ajaccio, Nancy i Metz u Francuskoj, od 2016. godine je član turskog Osmanlispora.

Prošlu sezonu igrao je na posudbi u talijanskom Beneventu gdje je zabio osam golova. Posudba mu je istekla, a Transfermarkt ga procjenjuje na četiri milijuna eura.

Diabate bi, bez ikakve sumnje, bio pravo pojačanje za Hajduk, koji ga može dovesti iako je završio prijelazni rok. Malijac je navodno dobio slobodne papire u Osmanlisporu i Hajduk ga može dovesti kao slobodnog igrača.

No i ovoga puta se u transferu igrača u Hajduku ispriječila procedura odlučivanja prema kojoj sportski direktor i predsjednik moraju tražiti suglasnost Nadzornog odbora. To ne bi bio problem, dapače, proceduru treba poštovati, no u ovom slučaju je Nadzorni odbor tražio dodatno očitovanje struke, odnosno trenera A i B momčadi i voditelja akademije. Pa čak ni to nije sporno da se upravo ne događa promjena gotovo na svim razinama upravljanja Hajdukom, Nadzorni odbor se mijenja početkom prosinca, status sportskog direktora je upitan, trener je na odlasku, dok su trener B momčadi i voditelj akademije kandidati za preuzimanje prve momčadi.

Diabate je još na čekanju, sigurno će se više znati tijekom današnjeg dana, nakon sastanka Nadzornog odbora koji bi trebao potvrditi ili odbiti prijedlog predsjednika Jasmina Huljaja tko će biti trener u nastavku sezone.

VIDI OVO: 9 zanimljivosti o Zlatku Daliću.