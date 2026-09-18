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Hajdukov trener koji je zadnji pobijedio na Rujevici: 'Ne mogu vjerovati da je već toliko prošlo'

Piše Tomislav Gabelić,

Zadnju pobjedu Hajduku je na Rujevici donio Chidozie Awaziem, a iz te momčadi danas su na Poljudu ostali još samo Livaja i Melnjak