Obavijesti

Sport

Komentari 8
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
MISLAV KAROGLAN ZA 24SATA PLUS+

Hajdukov trener koji je zadnji pobijedio na Rujevici: 'Ne mogu vjerovati da je već toliko prošlo'

Piše Tomislav Gabelić,

Zadnju pobjedu Hajduku je na Rujevici donio Chidozie Awaziem, a iz te momčadi danas su na Poljudu ostali još samo Livaja i Melnjak

Pred nama je prvi ovosezonski Jadranski derbi, Rijeka i Hajduk u nedjelju će odmjeriti snage na Rujevici u nadi da će s tri nova boda otići na prvu reprezentativnu stanku. Obje momčadi traže pobjedu, Garcijina kako bi se zadržala na vrhu prvenstvene ljestvice, dok Kekova traži priključak s vrhom od kojeg je dijeli pet bodova, s tim da imaju i utakmicu manje jer im je odgođen derbi s Dinamom zbog europskih obaveza. 

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'
NEUSPJELI POKUŠAJ

FOTO Ivanu je pokušao zavesti i Cristiano Ronaldo, otkantala ga je! 'Primijetio me u Zagrebu...'

"Moje mišljenje o Ronaldu (iz kontakta koji smo ostvarili) i iz svega priloženog jasno je da je stvarno dobar čovjek, vrhunski sportaš, te za njega imam samo lijepe riječi," rekla je Ivana Macanović u davnom intervjuu kojeg je dala za 24sata.
Lovren progovorio o borbi s depresijom: Danima ne bih ništa jeo, znalo je biti baš teško
BIVŠI 'VATRENI'

Lovren progovorio o borbi s depresijom: Danima ne bih ništa jeo, znalo je biti baš teško

Salah mi je rekao: 'Deki, samo moja supruga i ti znate da idem u Trabzonspor', a Brozović je pola sata prije finala SP-a jeo sendvič s valjda pola kilograma salame, rekao je Lovren

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026