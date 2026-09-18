Hajdukov trener koji je zadnji pobijedio na Rujevici: 'Ne mogu vjerovati da je već toliko prošlo'
Zadnju pobjedu Hajduku je na Rujevici donio Chidozie Awaziem, a iz te momčadi danas su na Poljudu ostali još samo Livaja i Melnjak
Pred nama je prvi ovosezonski Jadranski derbi, Rijeka i Hajduk u nedjelju će odmjeriti snage na Rujevici u nadi da će s tri nova boda otići na prvu reprezentativnu stanku. Obje momčadi traže pobjedu, Garcijina kako bi se zadržala na vrhu prvenstvene ljestvice, dok Kekova traži priključak s vrhom od kojeg je dijeli pet bodova, s tim da imaju i utakmicu manje jer im je odgođen derbi s Dinamom zbog europskih obaveza.