Hajdukov trener najavio derbi: Osječani će igrati na agresiju

Hajduk u nedjelju od 15 sati gostuje kod Osijeka u derbiju 19. kola HNL-a.

Osijek je na trećem mjestu, Splićani su na šestom i zaostaju za Osijekom devet bodova. Splićani su zadnji put u prvenstvu slavili u Gradskom vrtu u ožujku 2015. godine, prije gotovo četiri godine.

Utakmicu je najavio trener Hajduka Siniša Oreščanin.

Od prozivke do danas prošlo je 30 dana, je li momčad u stanju kakvom ste željeli?

Momčad je u dobrom stanju, mjesec dana rada i upoznavanja je za nama. To je proces, oko prvih kola se stvara tabu. Ako je dobro, onda ste kao dobro radili na pripremama, ako nije onda kao niste... Sve skupa mislim da ide u dobrom smjeru.

Hoće li transfer Palaverse popraviti raspoloženje?

To je prije svega dobro za klub i Akademiju. On je to zaslužio i u skoroj budućnosti očekujemo tako nešto. On se vratio jučer, malo smo ga zezali, bila je dobra atmosfera.

Kakav vam se čini Osijek?

Imamo poštovanje prema Osijeku. Imali su dva izlazna transfera, nešto su se i pojačali. Očekujem ih isto kao jesenas, znaju biti goropadni, nametnu se doma kroz agresiju i snagu. Znamo što nas očekuje.

U kakvom je stanju Bradarić?

Trenirao je normalno i konkurira za utakmicu?

Što možemo očekivati od Hajduka?

Vidjeli ste kroz pripreme što tražimo. Nešto se pita i protivnika, ali mislim da smo u Kupu, nakon svega šest dana imali natruhe što želimo. To ćemo pokušati i u nedjelju.

Predsjednik je rekao da Europa nije imperativ, je li vaša želja izboriti Europu?

Svaka utakmica nosi svoje i počinje s 0-0. Mi svaku idemo utakmicu pobijediti. Pokušat ćemo se ušuljati u Europu, to sam i rekao više puta. Gledao sam statistiku, Hajduk nije dobio nijednu utakmicu protiv momčadi iz prvih pet na ljestvici, a u veljači imamo četiri takve. Idemo utakmicu po utakmicu, pokušat ćemo dobiti svaku, pa i prvu u Osijeku.

Kako komentirate rezultate s priprema i koliko su vam one dale smjernice za novu polusezonu?

Utakmice su bile jako dobro koncipirane i kvalitetne, složene kao što bih ja sam želio. Dale su nam sigurno dobre odgovore, dobro su nam došle, nismo upadali u euforiju nakon pobjede nad Šahtarom, niti nakon poraza od Grasshoppersa...

Što bi vas kao trenera zadovoljilo u nastavku sezone?

Definitivno napredak momčadi, da to ide u dobrom smjeru. Ljudi u Splitu jako dobro razumiju nogomet, taj fluid se osjeća. Naravno da bi mi kao treneri željeli da to dobro izgleda u kontinuitetu, onda je to priča o ''ušuljavanju'' u Europi. Puno je kola, puno bodova, po dva puta se susrećemo sa svima....

Za Osijek nema Palaverse, Juranovića, Beširovića, Ivanovskog, Bašića... Tko je prvi golman?

Golman je član prve momčadi, imamo dobru konkurenciju i to neću otkrivati...

Odlasci i dolasci?

Na prvoj presici sam rekao što bi htjeli. Tržište će reći svoje, postoji mogućnost odlazaka, a dolasci su u domeni sportskog direktora.

Tko će biti kapetan?

To smo prikazali kad smo došli, Juranović je kapetan, a nakon njega mladi, zadnju je bio Bradarić...

Hoće li Vušković dobiti priliku i je li se Delić nametnuo?

Svaki dan je dokazivanje, naša poanta je svaki dan, svaki tjedan dokazivanje. Želimo pojačavati konkurenciju... Vušković je i na pripremama pokazao talent, mi dolazimo iz Akademije, dugo radimo ovaj posao, znamo da ga ne smijemo staviti prerano, da izgori... Vidjet ćemo hoće li biti prilike dati mu minutažu i kroz proljeće.

Na pripremama ste imali 30 igrača, je li to kadar za proljeće, ili će biti protočno između A i B momčadi?

Htjeli smo imati više igrača, htjeli smo mladima pokazati da se na njih računa, čim smo se vratili napravili smo neke dogovore, da i igrači znaju gdje im je mjesto. Hijerarhija i mjesto ovisi o dobrim igrama, sve će to funkcionirati jako dobro.