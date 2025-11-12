Obavijesti

OPREZAN JE

Hajdukova legenda: 'Pa Dinamo je uložio u momčad 20 mil. €, sve ovo do sada je bila prevara'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Poznati na susretu Hajduka i Rijeke na Poljudu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Španjolac García je napravio dobru igru u Istri, ali tamo nije bilo pritiska. Na Poljud dođe 25.000 ljudi protiv zadnjeg Osijeka, pa vi zamislite kako se i trener osjeća, rekao je Vujović

Hajduk je u zadnjih nekoliko kola pronašao igru i rezultati su počeli dolaziti. Iskoristio je kikseve Dinama te je nakon 13. kola prvi na tablici s četiri boda više od zagrebačke momčadi. Gonzalo Garcia pronašao je dobitnu taktiku i "bili" su sjajno pregrmili period bez Marka Livaje. Iako se u Splitu sve čini dobro te momčad izgleda kako treba, legenda kluba, Zlatko Vujović, nije toliko optimističan.

Hajduk - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Sve ovo dosad je prevara. Hajduk ima prednost, ali mu slijede teška gostovanja. Dinamo je uložio 20 milijuna eura u momčad, Hajduk milijun. Španjolac García je napravio dobru igru u Istri, ali tamo nije bilo pritiska. Na Poljud dođe 25.000 ljudi protiv zadnjeg Osijeka, pa vi zamislite kako se i trener osjeća - rekao je Vujović za srpski Žurnal, pa dodao:

Zagreb: MAXtv 1. HNL, 11. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Zagreb: MAXtv 1. HNL, 11. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Dobro je što igra Hajduka kreće od golmana, preko bekova, što se ne preskače igra. Gattusa nisam podnosio prošle sezone, ponašao se kao car, a nigdje prije toga nije imao uspjeha, niti zna napraviti igru.

VIJESTI S POLJUDA Skelin opet trenira! Garcia ostao bez 11 igrača, ostale nagrađuje
Skelin opet trenira! Garcia ostao bez 11 igrača, ostale nagrađuje
JOŠ MOŽE POMOĆI Slaven se žali: '557 dana za nas nije suđen penal'. U komentaru im se javio i kultni napadač
Slaven se žali: '557 dana za nas nije suđen penal'. U komentaru im se javio i kultni napadač

Splitska momčad je u zadnjih osam susreta čak sedam puta pobijedila te jednom odigrala neriješeno. Zadnji poraz im je bio 20. rujna protiv Dinama na Poljudu, ali je istina da ih sada čeka teži raspored. Osijek su prošli glatko, a sada im slijedi gostovanje na Rujevici, što je svakako izazov za Hajduk, iako aktualni prvak Rijeka ne izgleda najbolje. Zatim će na Poljudu ugostiti Varaždin koji je treći na tablici te 6. prosinca putuju na najteže gostovanje do sada, Dinamu u Zagreb.

