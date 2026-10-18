HAJDUK - VARAŽDIN 1-0 Nakon dvije velike utakmice i pobjede nad Dinamo i Ajaxom, Hajduk je svladao i Varaždin u derbiju kola te učvrstio poziciju na vrhu prvenstvene ljestvice
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Hajdukova lijepa priča nastavlja se i dalje. Ovo je deveto slavlje u deset zadnjih utakmica...
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Nakon dvije vrijedne pobjede protiv Dinama i Ajaxa Hajduk je na Poljudu svladao i Varaždin 1-0 i učvrstio se na vrhu prvenstvene ljestvice. Nakon dvije velike utakmice i pobjede Hajduk je bio vidno potrošen ali su odigrali sigurnu utakmicu u kojoj su gostima dopustili malo toga i zasluženo stigli do tri vrijedna boda. Sretni strijelac bio je desni bek Acapandie koji je seriju sjajnih nastupa u dresu Hajduka zaokružio debitantskim golom vrijednim tri boda.
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