Hajdukovci: 'Hugo Guillamón bi bio jedno od najvećih pojačanja zadnjih godina. Top igrač!'

Navijačima Hajduka zagolicala je maštu vijest talijanskog insajdera Mattea Moretta o tome da Splićani dovode dvojicu igrača iz La Lige - Huga Guillamóna i Edgara Gonzáleza. Radi se o vrlo poznatim i priznatim igračima, a navijači splitskog kluba uzbuđeni su oko cijele priče. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:19 Osoba pljunula na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata

"Hugo Guillamón bi bio jedno od najvećih pojačanja Hajduka u zadnjih par godina. Da napomenem da bi bilo čudo da ga dovedemo, za ove laike koji nemaju pojma. Može igrati veznog, a po potrebi i stopera, top igrač!"

"Bio bih sretniji kad bi se potrudili dovesti Marešića, a ne ovu dvojicu zajedno"

"Predobro da bi bilo istinito"

"I eto baš njih dva u Hajduk pored toliko iskustva? U čemu je kvaka?"

Foto: Juan Carlos Rojas

"Sad će Boban poluditi i dovesti još 5-6 takvih"

"Super, još dva stranca, ne može bolje"

"Svi osim Marka da su išta valjali, ne bi nas zapali. Razmislite još jednom"

"Kako se njemu s 25 godina i 4 milijuna eura plaće isplati doći ovdje na 400.000 eura koji su postavljeni kao gornja granica... U čemu je kvaka", neki su od komentara navijača Hajduka.

Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, Guillamón je prošao omladinske kategorije španjolske reprezentacije, a ima i tri nastupa za A selekciju. Prema Transfermarktu je u jednom navratu vrijedio čak 25 milijuna eura, a trenutačno je na 2,5 milijuna eura vrijednosti.