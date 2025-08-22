Obavijesti

Hajdukovci: 'Hugo Guillamón bi bio jedno od najvećih pojačanja zadnjih godina. Top igrač!'

Piše Petar Božičević,
3
Foto: Juan Carlos Rojas

"Kako se njemu s 25 godina i 4 milijuna eura plaće isplati doći ovdje na 400.000 eura koji su postavljeni kao gornja granica... U čemu je kvaka?", pita se jedan od navijača splitskog kluba na društvenim mrežama

Navijačima Hajduka zagolicala je maštu vijest talijanskog insajdera Mattea Moretta o tome da Splićani dovode dvojicu igrača iz La Lige - Huga Guillamóna i Edgara Gonzáleza. Radi se o vrlo poznatim i priznatim igračima, a navijači splitskog kluba uzbuđeni su oko cijele priče. Donosimo reakcije s društvenih mreža. 

Osoba pljunula na Anthony Kalika 00:19
Osoba pljunula na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata
  • "Hugo Guillamón bi bio jedno od najvećih pojačanja Hajduka u zadnjih par godina. Da napomenem da bi bilo čudo da ga dovedemo, za ove laike koji nemaju pojma. Može igrati veznog, a po potrebi i stopera, top igrač!"
  • "Bio bih sretniji kad bi se potrudili dovesti Marešića, a ne ovu dvojicu zajedno"
  • "Predobro da bi bilo istinito"
  • "I eto baš njih dva u Hajduk pored toliko iskustva? U čemu je kvaka?"
Real Madrid vs Valencia matchday 17 La Liga postponed
Foto: Juan Carlos Rojas
  • "Sad će Boban poluditi i dovesti još 5-6 takvih"
  • "Super, još dva stranca, ne može bolje"
  • "Svi osim Marka da su išta valjali, ne bi nas zapali. Razmislite još jednom"
  • "Kako se njemu s 25 godina i 4 milijuna eura plaće isplati doći ovdje na 400.000 eura koji su postavljeni kao gornja granica... U čemu je kvaka", neki su od komentara navijača Hajduka. 
Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, Guillamón je prošao omladinske kategorije španjolske reprezentacije, a ima i tri nastupa za A selekciju. Prema Transfermarktu je u jednom navratu vrijedio čak 25 milijuna eura, a trenutačno je na 2,5 milijuna eura vrijednosti. 

