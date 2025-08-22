"Kako se njemu s 25 godina i 4 milijuna eura plaće isplati doći ovdje na 400.000 eura koji su postavljeni kao gornja granica... U čemu je kvaka?", pita se jedan od navijača splitskog kluba na društvenim mrežama
REAKCIJE NAVIJAČKOG PUKA
Hajdukovci: 'Hugo Guillamón bi bio jedno od najvećih pojačanja zadnjih godina. Top igrač!'
Čitanje članka: 1 min
Navijačima Hajduka zagolicala je maštu vijest talijanskog insajdera Mattea Moretta o tome da Splićani dovode dvojicu igrača iz La Lige - Huga Guillamóna i Edgara Gonzáleza. Radi se o vrlo poznatim i priznatim igračima, a navijači splitskog kluba uzbuđeni su oko cijele priče. Donosimo reakcije s društvenih mreža.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- "Hugo Guillamón bi bio jedno od najvećih pojačanja Hajduka u zadnjih par godina. Da napomenem da bi bilo čudo da ga dovedemo, za ove laike koji nemaju pojma. Može igrati veznog, a po potrebi i stopera, top igrač!"
- "Bio bih sretniji kad bi se potrudili dovesti Marešića, a ne ovu dvojicu zajedno"
- "Predobro da bi bilo istinito"
- "I eto baš njih dva u Hajduk pored toliko iskustva? U čemu je kvaka?"
- "Sad će Boban poluditi i dovesti još 5-6 takvih"
- "Super, još dva stranca, ne može bolje"
- "Svi osim Marka da su išta valjali, ne bi nas zapali. Razmislite još jednom"
- "Kako se njemu s 25 godina i 4 milijuna eura plaće isplati doći ovdje na 400.000 eura koji su postavljeni kao gornja granica... U čemu je kvaka", neki su od komentara navijača Hajduka.
Podsjetimo, Guillamón je prošao omladinske kategorije španjolske reprezentacije, a ima i tri nastupa za A selekciju. Prema Transfermarktu je u jednom navratu vrijedio čak 25 milijuna eura, a trenutačno je na 2,5 milijuna eura vrijednosti.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+