Hajdukovci se okupili: 'Dvojica više nisu s nama, a imamo jako puno ponuda za naše igrače'

Na kraju prošle sezone Rabuzinovo sunce zasjalo je igračima Hajduka kao šlag na kraju sjajne sezone u kojoj su se gotovo do posljednjeg kola borili za naslov. I naravno, za nikad slađi odlazak na odmor. Svježi, raspoloženi i nasmijani, nakon nešto manje od tri tjedna, 'bili' su se okupili na Poljudu i započeli s pripremama za novu sezonu.

Igračima su se, osim trenera Valdasa Dambrauskasa, obratili predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius. Na prvom okupljanju prisustvovao je 31 igrač, a u odnosu na prošlu sezonu, više nema Nikole Katića i Portugalca Ferra kojima je istekla posudba.

- Nadam se da ste spremni za novu sezonu. Mi smo počeli pripreme koje su kratke, tu smo četiri dana, a onda idemo u Austriju gdje ćemo biti 13 dana pa je Superkup - rekao je sportski direktor Mindaugas Nikoličius pred kojim je jako puno posla. Neki igrači su pred odlaskom, a treba i pojačati momčad.

- Što se tiče igrača, mogu reći da radimo na Lovri Kaliniću, jako želimo zadržati kapetana i sve tri stane to žele - i Aston Villa, i igrač, i mi. Nadam se da ćemo u nekoliko dana naći rješenje i da će ostati u Hajduku. Danas je potpisan raskid ugovora s Josipom Posavecom. On više nije igrač Hajduka. To se događa u nogometu. On želi igrati i želim mu sreću i zahvalan sam što je odradio sve profesionalno. Nadalje, Nikola Katić više nije s nama, prevelika je odštetna klauzula. Vraća se u Škotsku. Ferro se vraća u Benficu, i njemu zahvaljujemo i želimo svu sreću - rekao je Nikoličius.

Mnogi igrači Hajduka zanimljivi su na tržištu, a pogotovo glavna zvijezda Marko Livaja. No, njegova želja je jasna.

- Hajduk je veliki klub i imamo puno ponuda za naše igrače i uvijek odlučujemo što je najbolje za klub, za igrače, za sve tri strane. Livaja voli Hajduk, želi ostati u Hajduku, čini navijače sretnima. Što se tiče pojačanja, tražit ćemo ciljano pojačanje, naša je najveća prednost sada što imamo kostur momčadi, dobar kolektiv i dobru sinergiju. Svaki igrač je dobar sam, a i ima momčad oko sebe. Nije problem naći igrača, nego da se uklopi u klapu koju imamo - kazao je Nikoličius.

Dvojica su otišla, ali osvanulo je i jedno novo ime. Riječ je o mladiću Bošku Jemi (17), lijevom krilu Solina. Stasao je u omladinskoj školi Adriatica koja je stvorila brojne sjajne igrače, a prošle sezone dobio je priliku u prvoj momčadi Solina. Odigrao je 15 utakmica i zabio tri gola u drugoj ligi. U Hajduk je došao na probu i pokušat će se na pripremama nametnuti treneru Dambrauskasu.

Kapetanu Lovri Kaliniću istječe posudba krajem lipnja, ali stigao je na okupljanje. I to daje samu potvrdu kako je sve izvjesnije kako će isposlovati raskid ugovora s Aston Villom. S posudbe se vratio Diamantakos, a priliku za dokazati se dobit će juniori Jurić-Petrašilo, Elvis Letaj, Filip Čuić...

Popis igrača na pripremama: Lovre Kalinić, Danijel Subašić, Karlo Sentić, Toni Silić, Ivan Perić, Gergõ Lovrencsics, Dino Mikanović, Josip Elez, Stefan Simić, Kristian Dimitrov, Mateo Jurić-Petrašilo, Dario Melnjak, Elvis Letaj, Filip Krovinović, Lukas Grgić, Josip Vuković, Marco Fossati, Ivan Krolo, Ivan Ćubelić, Jani Atanasov, Boško Jemo, Samuel Eduok, Alexander Kačaniklić, Ivan Dolček, Dimitrios Diamantakos, Ivan Šarić, Filip Čuić, Marin Ljubičić, Jan Mlakar, Nikola Kalinić, Marko Livaja.

Prisutnima se obratio i trener Valdas Dambrauskas.

- Trebamo prestati pričati o Kupu. Odradili smo dobar posao, ali moramo se pripremati za budućnost. Da, igramo za trofeje, igramo kako bismo uveseljavali ljude i kako bismo imali razloge za slavlje, ali od danas moramo razgovarati o sljedećim utakmicama, treninzima, sastancima… Ono što smo napravili je dio prošlosti. Važno je za klub, ali ostaje u prošlosti. Trebamo se fokusirati na novu sezonu i nove izazove i pripremiti se kako bismo bili u što boljoj poziciji za pobjedu - rekao je Litavac.

Hajduk će u novoj sezoni boriti na tri fronta.

- Moramo poštivati sva natjecanja - hrvatska i europska. Meni je prvi put u Hrvatskoj da ću igrati europska natjecanja, ali ne i u karijeri. Igrat ćemo protiv jakih klubova koji igraju različitim stilom, što će biti izazov za nas. Imat ćemo utakmice svaka tri dana. Trebamo se pripremiti najbolje moguće.

Naknadno će se pripremama priključiti Emir Sahiti, Stipe Biuk, David Čolina, Rokas Pukštas, Roko Brajković, Šimun Hrgović i Dominik Prpić.

Splićani će četiri dana trenirati u Splitu, a onda sele u na udarni dio priprema u austrijski Bad Waltersdorf. Protiv Cluja će igrati 25. lipnja, a četiri dana kasnije idu na megdan velikom HSV-u. Bit će to i repriza legendarnog četvrtfinala Kupa prvaka iz 1980. kada su Nijemci slavili pa na kraju i osvojili naslov. Prvog dana srpnja Hajduk će igrati protiv Genta, a pripreme u Austriji zaključit će utakmicom protiv mađarske Kišvarde.

Sezonu će otvoriti 9. srpnja kada ih na Maksimiru čeka Superkup protiv Dinama. U HNL-u će u prvom kolu igrati u Puli protiv Istre 16. srpnja, a europski put započet će 2. kolovoza u trećem pretkolu Konferencijske lige.

