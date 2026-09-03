Hajdukove ponoćne 'bombe': U klub stiglo brzo krilo iz La Lige i bivša zvijezda Premiershipa!

Hajduk je u završnici prijelaznog roka doveo još dva nova igrača. Iza ponoći "bijeli" su predstavili dvije "transfer-bombe" pa su tako na Poljud stigli belgijski veznjak Leander Dendoncker i španjolski napadač Carlos Martín.

Dendoncker je s Hajdukom potpisao ugovor do ljeta 2028. godine, a u Split dolazi kao slobodan igrač. Posljednji klub bio mu je Real Oviedo, s kojim mu je ugovor istekao 1. srpnja. Za španjolsku momčad prošle je sezone odigrao 19 utakmica u La Ligi.

Iskusni 31-godišnjak na Poljud bi trebao donijeti rješenje na poziciji zadnjeg veznog, odnosno klasične "šestice", koja je Hajduku posljednjih sezona predstavljala jednu od problematičnijih pozicija. Dendoncker će nositi broj 18, a s novim suigračima trebao bi prvi put trenirati u četvrtak. Belgijac je prve seniorske korake napravio u Anderlechtu. Za klub je debitirao 2013. godine, a do odlaska 2018. skupio je čak 171 nastup. U tom je razdoblju osvojio naslov belgijskog prvaka i dva Superkupa.

Nakon toga uslijedio je transfer u Wolverhampton. Prvo je 2018. stigao na posudbu, da bi ga engleski klub godinu kasnije otkupio za 15 milijuna eura. Za "Vukove" je ukupno nastupio 159 puta i pritom zabio devet pogodaka. U rujnu 2022. Dendoncker je postao član Aston Ville, no nakon toga nije imao kontinuitet u jednom klubu. Uslijedile su posudbe u Napoliju i Anderlechtu, gdje je ponovno igrao 2024. godine. U kolovozu 2025. preselio je u Real Oviedo.

Dendoncker ima i bogato reprezentativno iskustvo. Za Belgiju je debitirao 2015. godine, a bio je dio momčadi koja je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. osvojila brončanu medalju. Nastupao je i na Europskom prvenstvu 2020. te Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., gdje se Belgija susrela i s Hrvatskom. Za belgijsku reprezentaciju ukupno je odigrao 32 utakmice i postigao jedan pogodak.

Istovremeno, Hajduk je dogovorio i dolazak Carlosa Martína. Bijeli su s Atléticom iz Madrida postigli sporazum prema kojem 24-godišnji napadač u Split dolazi na jednogodišnju posudbu. Martín će u Hajduku nositi broj 77, a priključivanje treninzima očekuje se tijekom narednih dana.

Martín je praktički cijelu svoju nogometnu mladost proveo u Atléticu. U klupsku akademiju stigao je još 2008. godine, kao dijete, dok je za seniorsku momčad debitirao u studenom 2021. u utakmici protiv Osasune. Za prvu momčad madridskog kluba ukupno je nastupio devet puta.

Najbolje izdanje pokazao je tijekom posudbe u Mirandésu. U sezoni 2023./24. bio je jedan od istaknutijih igrača tog drugoligaša, a u 40 nastupa zabio je 15 pogodaka.

Nakon Mirandésa igrao je na posudbama u Alavésu i Rayu Vallecanu, dok je za španjolsku U21 reprezentaciju upisao četiri nastupa. Iako mu je primarna pozicija u vrhu napada, Martín može igrati i na oba krila, što Hajduku daje dodatnu širinu u ofenzivnom dijelu momčadi.

