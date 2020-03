Hajdukovi maratonci trče više od Juventusa, Intera, Atalante!

Ako se nešto može priznati Tudorovom Hajduku nakon pet uvodnih utakmica, onda je to velika količina trke kojom pokrivaju svaki dio terena i 'melju' protivnike. Nekad je to bolje, nekad lošije, no činjenica je da su takvim stilom igre uspjeli očuvali čistu mrežu u četiri kompletne utakmice, dok im je u petoj Slaven Belupo zabio tek nakon crvenog kartona Stanka Jurića u 37. minuti.

Nije rijetkost vidjeti kompletan Hajduk na protivničkoj polovini, stopere Mujakića i Ismajlija, čak i libera Dimitrova na 30 metara od gola... Sve je to plod zamisli i nove taktičke postavke koju Tudor od prvoga dana pokušava uigrati.

- Mi nismo Barcelona niti to želimo biti, želimo biti Hajduk koji će igrati nogomet s puno ritma, trke, kretanja i intenziteta. Stil igre je postavljen u odnosu na karakteristike igrača i kluba, uzeo sam sve parametre u obzir i ovo je način igre koji će biti najbolji i za momčad, i za klub. Nije to lako pohvatati, pogotovo mladima, ali mi idemo u tom smjeru i nećemo se mijenjati. Vjerujem da će nam donijeti i dobar nogomet, i rezultate, ali i publiku kojoj nogomet koji igramo neće biti dosadan i negledljiv, nego atraktivan, primjeren i ovom podneblju i rezultatu – kazao je Tudor uoči početka sezone.

Pet utakmica kasnije, poznati su i podatci o količini trke igrača Hajduka, koji potvrđuju Tudorove želje i planove. Hajdukovi kondicijski treneri mjere trku igrača najnaprednijim GPS sustavom Catapult S7 Vector, koji otkriva kako je u zadnje dvije utakmice momčad Hajduka pretrčala 112 km protiv Gorice i 113 km protiv Osijeka, što je znatan napredak u odnosu na prvi dio sezone, kada su u prosjeku trčali 103.5 km po utakmici.

Uspoređujući podatke s podatcima iz Serie A, gdje je Tudor sa svojim stožerom do nedavno radio, jasno je da ovaj Hajduk igra u jako u visokom ritmu. Najbolje momčadi Serie A u prosjeku po utakmici trče 112.8 km (Inter), 109.7 km (Parma), 109.6 (Verona), 109.5 (Juventus)..., dok najlošije u prosjeku trče 103.8 km (Torino), 105.7 km (Cagliari), 105.8 km (Genoa)... Prosjek svih momčadi Serie A skupa je 108 km.

- Intenzitet igre na utakmicama podigli smo za 20% u odnosu na prvi dio sezone, a sve kao rezultat kvalitetno odrađenih priprema u Turskoj, drugačijeg stila igre te kompletne promjene načina treniranja, koji je dosta zahtjevan. Ove brojke su jako respektabilne i u europskim okvirima, no s obzirom da smo tu tek dva mjeseca, ima još puno prostora za napredak – tvrdi Hajdukov kondicijski trener Toni Modrić i otkriva:

- Kad smo radili u Karabüksporu, momčad nam je znala trčati i preko 120 km, i u tim utakmicama smo doslovno pregazili protivnike. Neke 'žrtve' bili su nam i veliki klubovi poput Bešiktaša i Galatasaraya, koji nas je na koncu i angažirao.

Jedan od segmenata selekcije igračkog kadra svakako je i selekcija bazirana na tjelesnim karakteristikama i mogućnostima, u Hajduku tvrde kako u kadru imaju igrače koji po svojim tjelesnim karakteristikama mogu odgovoriti zahtjevima najboljih europskih liga te kako će ovakav sustav rada jako pomoći u razvoju mladih igrača.