Hajduku je bilo važno prekinuti crni niz i uspio je. Bodovi se pišu, igra će se brzo zaboraviti

Piše Tomislav Gabelić,
Hajduku je bilo važno prekinuti crni niz i uspio je. Bodovi se pišu, igra će se brzo zaboraviti
Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk - Slaven Belupo 2-0. Hajduk je u prva dva kola kombinirano uputio 13 udaraca u okvir suparničkog gola i zabio jedan jedini gol, protiv Slaven Belupa realizirali su dvije od prve tri prilike koje su stvorili...

Nakon dva poraza na startu proljetnog dijela sezone Hajduk je na Poljudu pred nešto manje od 15.000 gledatelja pobijedio Slaven Belupo 2-0. Nije to bila ni bolja ni atraktivnija igra momčadi Gonzala Garcije u odnosu na prethodne dvije protiv Istre i Gorice, ali je bila efikasnija. Hajduk je u prva dva kola kombinirano uputio 13 udaraca u okvir suparničkog gola i zabio jedan jedini gol, protiv Slaven Belupa realizirali su dvije od tri prilike koje su stvorili na početku utakmice, otvorili suparnika golovima i odveli utakmicu u mirne vode. 

