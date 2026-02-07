Hajduku je bilo važno prekinuti crni niz i uspio je. Bodovi se pišu, igra će se brzo zaboraviti

Nakon dva poraza na startu proljetnog dijela sezone Hajduk je na Poljudu pred nešto manje od 15.000 gledatelja pobijedio Slaven Belupo 2-0. Nije to bila ni bolja ni atraktivnija igra momčadi Gonzala Garcije u odnosu na prethodne dvije protiv Istre i Gorice, ali je bila efikasnija. Hajduk je u prva dva kola kombinirano uputio 13 udaraca u okvir suparničkog gola i zabio jedan jedini gol, protiv Slaven Belupa realizirali su dvije od tri prilike koje su stvorili na početku utakmice, otvorili suparnika golovima i odveli utakmicu u mirne vode.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+