Hajduku je do rekordne posjete nedostajalo tek 19 gledatelja!

Da će Hajduk i ove sezone imati rekordnu posjetu kada su u pitanju HNL utakmice, to uopće nije bilo upitno, no upitno je hoće li oboriti prošlogodišnji rekord od 11.979 gledatelja prosječno po svakoj domaćoj utakmici. A to pak ne ovisi samo o navijačima Hajduka, nego i o HNS-ovoj Žalbenoj komisiji koja odlučuje hoće li se zadnja Hajdukova domaća prvenstvena utakmica u ovoj sezoni, ona nedjeljna protiv Istre, igrati pred gledateljima, ili praznim tribinama Poljuda.

Podsjetimo, Hajduk je po odluci disciplinskog suca Alana Klakočera za Jadranski derbi s Rijekom kažnjen sa 70.000 kuna i jednom domaćom utakmicom bez gledatelja zbog ponašanja njegovih navijača, konkretno ''zbog 40 upaljenih baklji i skandiranja neprimjerenih i rasističkih sadržaja''. Hajduk se na spomenutu odluku žalio, a kako žalba odlaže izvršenje sankcije, protiv Intera su igrali pred gledateljima. No zbog službenog puta člana Žalbene komisije Mladena Genca, ista se nije sastala ni prošlog tjedna, pa su i protiv Slaven Belupa navijači Hajduka mogli na tribine.

Na Poljudu se protiv Intera i Slaven Belupa okupilo 5.236, odnosno 6.904 gledatelja, što je konačnu brojku posjeta u tekućem prvenstvu zaustavilo na 155.491, odnosno na prosjeku od 11.960 po svakoj od 13 prvenstvenih utakmica s gledateljima na tribinama Poljuda, a još četiri odigrane su pred praznim tribinama zbog ranijih sankcija.

Ostat će kratki za 19 navijača

Pa iako se sve do nedavno činilo da će i ova sezona biti rekordna, upravo su slabije posjete protiv Intera i Slaven Belupa srozale prosjek, pa prošlogodišnji rekord od 11.979 gledatelja najvjerojatnije ipak neće biti oboren, i to za svega 19 gledatelja u prosjeku!? Ovo najvjerojatnije je isključivo zbog toga što ipak postoji minimalna mogućnost da se HNS-ova Komisija za žalbe opet ne sastane, ili možda promjeni odluku disciplinskog suca Klakočera, pa Hajduk i Istra u nedjelju odigraju međusobni ogled pred navijačima, umjesto pred praznim tribinama Poljuda. No ta mogućnost je ipak minimalna...

Bilo kako bilo Hajduk može biti zadovoljan ovogodišnjim posjetama, pogotovo ako se sagledaju posjete ostalih klubova HNL-a, koje su porazne. Na utakmicama Hajduka okupi se u pravilu više gledatelja nego na svim ostalim utakmicama u istom kolu. Ukupno! I to je nešto o čemu bi odgovorni u HNS-u i te kako trebali voditi računa.