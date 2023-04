'Hajduku je ispravno poništen gol, a penal za Rijeku nije bio'

Završilo je i 30. kolo HNL-a. Rijeka je propustila odvojiti se u borbi za Europu, a Hajduk je iskoristio kiks Dinama kod Istre i približio se na 10 bodova zaostatka. Kolo je, svakako, obilježila i Gorica, koja je pobjegla s dna i gurnula Šibenik u provaliju.

- Suđenje je bilo u redu, imamo nekoliko situacija, ali sve je ispravno odlučeno, nema grešaka i to je najvažnije - rekao je sudački ekspert i bivši nogometni sudac Darko Cvitković u uvodu analize u emisiji Studio HNL na MAXSportu pa prionuo na posao.

Slaven - Osijek 2-1, sudac Ivan Bebek

93. minuta, penal za Slaven. Bebek je najprije dosudio prekršaj nad Peroševićem, ali poziva ga VAR da je bilo igranje rukom

- Čak je i postojao nekakav mali kontakt. Je li on dovoljan za kazneni udarac ili nije, sad nećemo o njemu. On je pokazao na kazneni udarac, komunicirao je s VAR-om, koji mu je skrenuo pažnju na igranje rukom. Ispravno je dosudio kazneni udarac. Nema tu ničega spornog. Bilo je igranje rukom, kazneni je udarac i gotovo.

Je li bilo simuliranje Peroševića? Treba li mu dati opomenu zbog toga?

- Kontakta je bilo. Nije se bacio, ne bih mu pokazao karton. Sve ispravno i kažnjivo igranje rukom.

Četiri minute nadoknade, na kraju se igralo 11 minuta. VAR provjera trajala je dugo. Je li u redu da se tako dugo igra?

- Pravilno je to bilo. Ne znam što je sve zaustavio, zbog čega. Imali smo i kazneni udarac jer svaki dosuđeni kazneni udarac je najmanje jedna minuta nadoknade. Ovdje se još tri minute gledalo. Kazneni udarac je u svakom slučaju i nema diskusije.

Hajduk - Varaždin 2-0, sudac Zdenko Lovrić

2. minuta, nije priznat pogodak Hajduka zbog prekršaja

- Vidi se na snimci da je igrač Hajduka br. 25 (Awaziem op.a.) napravio prekršaj. Ispravno je dosuđen prekršaj za obranu i nema pogotka. Držao ga je, još i povukao za sobom. Nema gola i prekršaj je.

Gorica - Rijeka 1-0, sudac Ante Čulina

2. minuta, nije priznat gol Gorice zbog zaleđa

- VAR je donio ispravnu odluku. Prvo da malo pojasnimo zaleđe. Imamo položaj zaleđa i zaleđe. Položaj zaleđa nije kažnjiv i igrač koji je bio u položaju, ali se nije aktivno uključio u igru, i postignut je gol, on nikoga ne ometa i pogodak bi bio regularan. Međutim, ovdje je bijeli igrač ispred igrao petom (Štiglec op.a.). To se vidi na VAR-u. A on je bio u položaju zaleđa. I on (Bralić op.a.) se vratio iz položaja zaleđa, aktivno se uključio, napao igrača i to je zaleđe. Utjecao je na igru. Kad je igrač u zaleđu? Kad se nalazi na suparničkoj polovici terena, kad je je bliže poprečnoj crti odigrane lopte i pretposljednjega igrača obrane. I ovdje to sve imamo ispunjeno. I ponovno kažem, to nije kažnjivo. Ali kada se igrač iz položaja zaleđa vrati i aktivno uključi u igru, kao što je ovdje napao igrača i otišao po loptu, ili da je ometao vrataru pregled, kada se aktivno uključi u igru, više nema položaja, to je zaleđe i gotovo. To moramo raščistiti.

37. minuta, pad Frigana, uz njega Krizmanić. Penal za Rijeku?

- Sudac je dobro postavljen i vidi situaciju. Bijeli je izbio loptu i nakon toga je došlo do kontakta. Čim je bijeli prvo igrao loptom, došlo je do kontakta, to više nije ništa. Ovo je čista situacija i nema kaznenog udarca.

12. i 80. minuta, Raspopović dva žuta kartona

- Prva situacija, nema se što diskutirati, čista opomena igraču. Druga situacija, tu je bio nekakav kontakt, ali se igrač baca. I još je krenuo lijevom nogom, logično je da ide desnom ako pada. Mislim da je sudac ispravno dosudio, da je igrač htio naglasiti kontakt i iznuditi kazneni udarac. A prema pravilima mora ga kazniti za simuliranje, da bi sudac svima dokazao da ima igru pod kontrolom i da ga se ne može varati. Opravdan žuti karton.

Lokomotiva - Šibenik 1-0, sudac Dario Bel

- Nema detalja za analizu.

Istra - Dinamo 0-0, sudac Duje Strukan

- Nema detalja za analizu.

