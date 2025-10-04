Obavijesti

Hajduku je lopta i s igračem više kao vrući krumpir. Pukštas je opet prikrio sve probleme 'bilih'

Piše Davor Kovačević,
Hajduku je lopta i s igračem više kao vrući krumpir. Pukštas je opet prikrio sve probleme 'bilih'
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

VUKOVAR - HAJDUK 0-1 Pitanje je što bi "bili" ponijeli u vrećici natrag u Split da Vito Čaić nije u 25. minuti kopačkom testirao tvrdoću Pukštasove glave i da mladi Amerikanac nije pokazao još kakvu, uz glavu, jaku ljevicu ima

S prvih 1300 kilometara puta, od čak 5500 koliko će proputovati u mjesec dana zbog pet uzastopnih gostovanja, hajdukovci u Split nose tri boda. Hajduk je pobijedio Vukovar 1-0 i nastavio tradiciju protiv Vukovaraca, 25 godina od zadnje međusobne utakmice. U sezoni 1999./2000. igrali su triput, sva tri puta Hajduk je pobijedio bez primljenog gola.

