KAZNE DISCIPLINSKOG SUCA

Pogledajte kakvu je kaznu dobio Hajduk jer je Torcida gađala svoje igrače bakljama

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Osim Hajduka, kažnjeni su Rijeka, Dinamo i Varaždin. Domaćin derbija na Rujevici s 3.750 eura, "modri" s 1.900 eura, a Varaždinci zbog rasizma i diskriminacije s 2.000 eura

Hrvatski nogometni savez objavio je kazne za klubove nakon trećeg kola HNL-a. Najveću kaznu, očekivano, dobio je Hajduk. Navijači su na Poljudu u utakmici protiv Slavena prvih 20 minuta šutjeli, ali su svake minute na tartan stazu bacali topovske udare. Time su prosvjedovali protiv 20 godina bez naslova u domaćem prvenstvu.

Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama! 01:08
Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama! | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Stvar je kulminirala na kraju utakmice kada su igrači otišli pozdraviti najvjernije navijače na tribini. Momčad je prvi poveo kapetan Marko Livaja, a potom je počelo suludo gađanje igrača bakljama. Livaja je bio prvi na udaru, a samo tjedan dana ranije primio je nagradu "Hajdučko srce" za najboljeg igrača po izboru navijača.

U blagajnu HNS-a nekoliko tisuća eura morat će uplatiti i sudionici derbija na Rujevici. Dinamo će platiti 1.900 eura, a domaćin Rijeka 3.750 eura. Osim njih, Varaždin mora platiti 2.000 eura zbog rasizma i diskriminacije.

Priopćenje HNS-a prenosimo u cijelosti:

Rijeka – Dinamo (16. kolovoza 2025.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 1.750 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 2.000 eura
Na temelju članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini 3.750 eura.

Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 1.900 eura

Varaždin – Osijek (17. kolovoza 2025.)
Varaždin
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 2.000 eura

Hajduk – Slaven Belupo (17. kolovoza 2025.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 7.300 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 2.700 eura
Na temelju članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.000 eura.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
7
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

