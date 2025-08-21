Pogledajte kakvu je kaznu dobio Hajduk jer je Torcida gađala svoje igrače bakljama

Hrvatski nogometni savez objavio je kazne za klubove nakon trećeg kola HNL-a. Najveću kaznu, očekivano, dobio je Hajduk. Navijači su na Poljudu u utakmici protiv Slavena prvih 20 minuta šutjeli, ali su svake minute na tartan stazu bacali topovske udare. Time su prosvjedovali protiv 20 godina bez naslova u domaćem prvenstvu.

Pokretanje videa... 01:08 Sramota na Poljudu: Igrači Hajduka došli pod sjever, Torcida ih je gađala bakljama! | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Stvar je kulminirala na kraju utakmice kada su igrači otišli pozdraviti najvjernije navijače na tribini. Momčad je prvi poveo kapetan Marko Livaja, a potom je počelo suludo gađanje igrača bakljama. Livaja je bio prvi na udaru, a samo tjedan dana ranije primio je nagradu "Hajdučko srce" za najboljeg igrača po izboru navijača.

U blagajnu HNS-a nekoliko tisuća eura morat će uplatiti i sudionici derbija na Rujevici. Dinamo će platiti 1.900 eura, a domaćin Rijeka 3.750 eura. Osim njih, Varaždin mora platiti 2.000 eura zbog rasizma i diskriminacije.

Priopćenje HNS-a prenosimo u cijelosti:

Rijeka – Dinamo (16. kolovoza 2025.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 1.750 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 2.000 eura

Na temelju članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini 3.750 eura.

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st. 2. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 1.900 eura

Varaždin – Osijek (17. kolovoza 2025.)

Varaždin

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 2.000 eura

Hajduk – Slaven Belupo (17. kolovoza 2025.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st. 1. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 7.300 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika – Kazna: 2.700 eura

Na temelju članka 38. Disciplinskog pravilnika izriče se ukupna novčana kazna u visini 10.000 eura.